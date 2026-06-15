ことし9月に開幕するアジア大会。日本陸上連盟は、アジア大会の日本代表に内定した選手を発表しました。

【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール

【男子：45名】

100m 多田 修平（タダ シュウヘイ）住友電工

100m 小池 祐貴（コイケ ユウキ）住友電工

200m 水久保 漱至（ミズクボ ソウシ）宮崎県スポ協

200m 鵜澤 飛羽（ウザワ トワ）JAL

400m 中島 佑気ジョセフ（ナカジマ ユウキジョセフ）富士通

400m 林 申雅（ハヤシ シンヤ）筑波大学

800m 萬野 七樹（マンノ ナナキ）関西大学

800m 落合 晃（オチアイ コウ）駒澤大学

1500m 飯澤 千翔（イイザワ カズト）住友電工

1500m 森 凪也（モリ ナギヤ）Honda

5000m 森 凪也（モリ ナギヤ）Honda

5000m 山口 智規（ヤマグチ トモノリ）SGH

10000m 鈴木 芽吹（スズキ メブキ）トヨタ自動車

10000m 吉居 大和（ヨシイ ヤマト）トヨタ自動車

ハードルや走高跳などの内定選手は？

110mハードル 村竹 ラシッド（ムラタケ ラシッド）JAL

110mハードル 泉谷 駿介（イズミヤ シュンスケ）住友電工

400mハードル 後藤 大樹（ゴトウ タイジュ）洛南高校

400mハードル 黒川 和樹（クロカワ カズキ）住友電工

3000m障害物 三浦 龍司（ミウラ リュウジ）SUBARU

3000m障害物 青木 涼真（アオキ リョウマ）Honda

走高跳 赤松 諒一（アカマツ リョウイチ）SEIBU PRINCE

走高跳 坂井 宏和（サカイ ヒロカズ）センコー

棒高跳 柄澤 智哉（カラサワ トモヤ）東日本三菱

棒高跳 江島 雅紀（エジマ マサキ）富士通

走幅跳 橋岡 優輝（ハシオカ ユウキ）富士通

走幅跳 伊藤 陸（イトウ リク）スズキ

三段跳 宮尾 真仁（ミヤオ マナト）東洋大学

円盤投 湯上 剛輝（ユガミ マサテル）トヨタ自動車

円盤投 堤 雄司（ツツミ ユウジ）ALSOK群馬

ハンマー投 中川 達斗（ナカガワ タツト）山陽特殊製鋼

ハンマー投 福田 翔大（フクダ ショウタ）住友電工

やり投 粼山 雄太（サキヤマ ユウタ）ヤマダホールディングス

やり投 鈴木 凜（スズキ リン）九州共立大学

競歩・マラソン・リレーなどの内定選手は？

ハーフマラソン競歩 山西 利和（ヤマニシ トシカズ）愛知製鋼

ハーフマラソン競歩 吉川 絢斗（ヨシカワ ケント）横浜市陸協

マラソン競歩 勝木 隼人（カツキ ハヤト）自衛隊体育学校

マラソン競歩 諏方 元郁（スワ モトフミ）愛知製鋼

マラソン 吉田 祐也（ヨシダ ユウヤ）GMOインターネットGrp

マラソン 山下 一貴（ヤマシタ イチタカ）三菱重工

十種競技 丸山 優真（マルヤマ ユウマ）住友電工

十種競技 奥田 啓祐（オクダ ケイスケ）ウィザス

4×100mリレー・混合4×100mリレー 小室 歩久斗（コムロ フクト）中央大学

4×100mリレー・混合4×100mリレー 桐生 祥秀（キリュウ ヨシヒデ）日本生命

4×400mリレー・混合4×400mリレー 今泉 堅貴（イマイズミ ケンキ）内田洋行AC

4×400mリレー・混合4×400mリレー 佐藤 風雅（サトウ フウガ）ミズノ

4×400mリレー・混合4×400mリレー 白畑 健太郎（シラハタ ケンタロウ）東洋大学

女子 トラック競技などの内定選手は？

【女子：41名】

100m 御家瀬 緑（ミカセ ミドリ）住友電工

100m 井戸 アビゲイル風果（イド アビゲイルフウカ）東邦銀行

200m 井戸 アビゲイル風果（イド アビゲイルフウカ）東邦銀行

200m 壹岐 あいこ（イキ アイコ）大阪ガス

400m 松本 奈菜子（マツモト ナナコ）東邦銀行

400m 久保 凛（クボ リン）積水化学

800m 塩見 綾乃（シオミ アヤノ）岩谷産業

1500m 田中 希実（タナカ ノゾミ）豊田自動織機

1500m 道下 美槻（ミチシタ ミズキ）積水化学

5000m 山本 有真（ヤマモト ユマ）積水化学

5000m 田中 希実（タナカ ノゾミ）豊田自動織機

10000m 廣中 璃梨佳（ヒロナカ リリカ）ユニクロ

10000m 田中 希実（タナカ ノゾミ）豊田自動織機

ハードル・走高跳などの内定選手は？

100mハードル 中島 ひとみ（ナカジマ ヒトミ）長谷川体育施設

100mハードル 福部 真子（フクベ マコ）日本建設工業

400mハードル 青木 穂花（アオキ ホノカ）ゼンリン

400mハードル 梅原 紗月（ウメハラ サツキ）住友電工

3000m障害物 齋藤 みう（サイトウ ミウ）パナソニック

3000m障害物 西山 未奈美（ニシヤマ マナミ）三井住友海上

走高跳 髙橋 渚（タカハシ ナギサ）センコー

走高跳 石岡 柚季（イシオカ ユズキ）日女体大AC

棒高跳 諸田 実咲（モロタ ミサキ）アットホーム

棒高跳 大坂谷 明里（オオサカヤ アカリ）愛媛競技力本部

走幅跳 秦 澄美鈴（ハタ スミレ）住友電工

走幅跳 髙良 彩花（コウラ アヤカ）JAL

三段跳 船田 茜理（フナダ アカリ）ニコニコのり

円盤投 郡 菜々佳（コオリ ナナカ）ニコニコのり

ハンマー投 村上 来花（ムラカミ ライカ）ゼンリン

ハンマー投 マッカーサー ジョイ アイリス（マッカーサー ジョイ アイリス）在外個人登録

やり投 北口 榛花（キタグチ ハルカ）JAL

やり投 武本 紗栄（タケモト サエ）オリコ

競歩・マラソン・リレーなどの内定選手は？

ハーフマラソン競歩 柳井 綾音（ヤナイ アヤネ）富士通

ハーフマラソン競歩 杉林 歩（スギバヤシ アユミ）

マラソン競歩 梅野 倖子（ウメノ ユキコ）LOCOK

マラソン競歩 矢来 舞香（ヤギ マイカ）千葉興業銀行

マラソン 佐藤 早也伽（サトウ サヤカ）積水化学

マラソン 矢田 みくに（ヤダ ミクニ）エディオン

七種競技 田中 友梨（タナカ ユリ）スズキ

七種競技 梶木 菜々香（カジキ ナナカ）ノジマT&FC

4×100mリレー・混合4×100mリレー 青木 益未（アオキ マスミ）七十七銀行

4×100mリレー・混合4×100mリレー 三浦 愛華（ミウラ マナカ）愛媛競技力本部

4×400mリレー・混合4×400mリレー 森山 静穂（モリヤマ シズホ）いちご

4×400mリレー・混合4×400mリレー 中尾 柚希（ナカオ ユズキ）園田学園大学

4×400mリレー・混合4×400mリレー 寺本 葵（テラモト アオイ）アットホーム