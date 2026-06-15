末澤誠也（Aぇ! group）が演じるおそ松は、だらしなくて、どうしようもなくて、情けない。けれど、なぜか放っておけない。現在公開中の映画『おそ松さん 人間クズ化計画!!!!!?』で末澤が体現しているのは、赤塚不二夫作品らしいナンセンスな笑いの中にある、どうしようもない人間臭さだ。

参考：Aぇ! group×西村拓哉、『おそ松さん』座談会 「絶対前作超えしたい」「俺らしかおらん」

『おそ松さん』のような作品を実写で成立させるのは、かなり難しい。少しでも加減を間違えれば、ただ大げさに見えてしまうからだ。だが、末澤のおそ松は、バカバカしいことを全力でやっているのに、ちゃんとそこにいる人物として見える。笑いに振り切りながらも、人間味が残っているところに説得力がある。

末澤はこれまでも、完璧な二枚目というより、どこか不器用で、少し面倒くさい人物を印象的に演じてきた。『ボーイフレンド降臨！』（テレビ朝日系）では、黒瀬顕介役として、プライドの高さと空回りする可笑しさを持つ青年を好演。『彼女と彼氏の明るい未来』（MBS）では、青山一郎役で連続ドラマ単独初主演を務めた。恋人の過去を知ってしまったことで、嫉妬や不安、情けなさに振り回されていく主人公を、末澤は美化しすぎずに演じていた。器の小ささも、余裕のなさも、見ていて少し痛い。でも、その痛さがあるからこそ人間味がある。男の情けなさを隠さずに見せられることは、俳優として大きな強みだ。

その流れで見ると、今回のおそ松役は末澤の持ち味がかなり濃く出た役柄だと言える。公式パンフレットで末澤は「おそ松は一番普通っぽいんですよね。長男としてのポジションがありながら寂しがり屋なところがキャッチーな部分だなと思ったので、愛されるように演じられたらと思って臨みました」と語っている。実際に映画を見て強く感じたのだが、この“一番普通っぽい”という捉え方が、劇中のおそ松にはしっかり反映されていた。

おそ松は、6つ子の長男でありながら、決して頼れる兄貴ではないし、むしろ誰よりもだらしなく、欲望に忠実で、すぐ調子に乗る。そんな普通っぽさの中に、だらしなさや寂しがり屋な一面、愛されたい気持ちをどうにじませるか。末澤はそこを、表情の細かな変化で見せていたのが印象的だった。

■おそ松を“ただのクズ”にしなかった末澤誠也のバランス感覚 特に印象的なのが、目と口元の動きだ。調子に乗っているときの得意げな顔、都合が悪くなった瞬間に泳ぐ目、情けなさが一気に出る口元。どの表情も細かく、見ている側に「本当にどうしようもないな」と思わせる。にもかかわらず、不思議と嫌な感じにはならない。おそ松のクズっぷりをきちんと表現しながら、愛される余白も残しているところに、末澤ならではのバランス感覚がある。

サクラ（宮内ひとみ）に連れられて向かうレジスタンスの特訓シーンも見どころだ。コミカルな場面でありながら、末澤の身体の使い方にはキレがある。動きの勢い、リアクションの速さ、間の取り方が的確で、アクションとしてもちゃんと目を引く。ライブや舞台で培ってきた身体感覚が、映像の中でも生かされているのだろう。鼻血を出すシーンも、ただ見た目のインパクトで笑わせるのではなく、そこに至るまでのテンションと、その後の崩れ方まで含めておそ松になっている。

一方で、本作のおそ松が単なるギャグ要員に見えないのは、後半で見せる芝居の切り替えがあるからだ。伊皿子坂（千葉雄大）との最終対決で、珍しく正面から思いをぶつける場面も印象的だった。普段がどうしようもない人物だからこそ、まっすぐな言葉を口にした瞬間に、その本気が際立つ。ただ、ここで急に立派な人物へ変化させてしまうと、おそ松らしさは薄れてしまう。末澤はだらしなさや情けなさを残したまま、大事な場面になると逃げずに言葉を届ける。そのおそ松らしさと真剣さを同時に見せるさじ加減がうまい。

末澤のおそ松で印象的なのは、かっこよく見せることにとらわれていないところだ。だらしない顔も、情けない姿も、くだらないリアクションも、必要な場面では思いきり出す。でも、決してやりすぎには見えない。笑いとして成立するラインを見極めたうえで振り切っているからこそ、末澤のおそ松は“クズ”なのにちゃんと愛される要素がある。きっと映画を見終える頃には、そのだらしなさも情けなさも含めて、末澤のおそ松を放っておけなくなっているはずだ。ぜひ劇場で、末澤が作り上げた“愛されるおそ松像”を堪能してほしい。

また、10月16日に公開を控える『mentor』では過去の罪に囚われ続ける青年・拓海役を演じる。磯村勇斗、綾野剛という実力派俳優との共演の中でどのような存在感を放つのか。『おそ松さん』で見せたコメディセンスとは異なる表現が求められる作品だけに、2026年は“俳優・末澤誠也”の新たな可能性を示す一年となりそうだ。（文＝川崎龍也）