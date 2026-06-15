ツクルバが２６年７月期業績予想を下方修正 ツクルバが２６年７月期業績予想を下方修正

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ツクルバ<2978.T>がこの日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、売上高を１２０億円から１１５億円（前期比４２．０％増）へ、営業利益を３億７０００万円から１億３０００万円（同５２．６％減）へ、最終損益を１億７０００万円～２億２０００万円の黒字から５０００万円の赤字～収支均衡（前期１億６００万円の黒字）へ下方修正した。



中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「ｃｏｗｃａｍｏ（カウカモ）」を運営するカウカモ事業の成長に向け、先行費用の投下を継続したものの、その収益寄与が想定よりも遅行していることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）決算は、売上高７９億２００万円（前年同期比３６．６％増）、営業損益３９００万円の赤字（前年同期１億４９００万円の黒字）、最終損益８４００万円の赤字（同収支均衡）だった。



出所：MINKABU PRESS