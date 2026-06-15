投信・基準価額騰落率ランキング 6月第2週（6月8日～6月12日）
6月第2週の上昇率ランキングの上位にはオーストラリアのREITを主要投資対象とするファンドが並びました。3ファンドともフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが実質的な運用をしています。
下落率ランキング上位の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）」は4000円、「日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）」は3393円、「サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）」は2213円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +4.46％ ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 +4.22％ ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 +3.98％ オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）
運用会社:スカイオーシャン・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -30.01％ グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
2位 -26.46％ 日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -22.10％ サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
株探ニュース
下落率ランキング上位の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）」は4000円、「日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）」は3393円、「サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）」は2213円を期中に分配しています。
1位 +4.46％ ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 +4.22％ ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 +3.98％ オーストラリアＲＥＩＴファンド（年２回決算型）
運用会社:スカイオーシャン・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -30.01％ グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
2位 -26.46％ 日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -22.10％ サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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