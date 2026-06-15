　6月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは288銘柄。東証終値比で上昇は160銘柄、下落は102銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが44銘柄、値下がりは20銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は360円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8894>　レボリュー　　　　 30.9　 +5.9（ +23.6%）
2位 <7084>　スマイルＨＤ　　　 2839　 +500（ +21.4%）
3位 <6838>　多摩川ＨＤ　　　　 2280　 +400（ +21.3%）
4位 <1436>　グリーンエナ　　　 1398　 +200（ +16.7%）
5位 <4179>　ジーネクスト　　　　700　 +100（ +16.7%）
6位 <9237>　笑美面　　　　　　　712　 +100（ +16.3%）
7位 <281A>　インフォメテ　　　　734　 +100（ +15.8%）
8位 <456A>　ヒュマメイド　　　 2050　 +269（ +15.1%）
9位 <282A>　ＧＸ半導１０　　 3489.5 +431.5（ +14.1%）
10位 <3480>　ＪＳＢ　　　　　　 8970　+1040（ +13.1%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <442A>　クラシコ　　　　　 1180　 -192（ -14.0%）
2位 <7412>　アトム　　　　　　　507　　-74（ -12.7%）
3位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.2　 -0.8（ -11.4%）
4位 <556A>　犬猫生活　　　　　 3050　 -330（　-9.8%）
5位 <2978>　ツクルバ　　　　　　335　　-32（　-8.7%）
6位 <218A>　リベラウェア　　　　674　　-64（　-8.7%）
7位 <5216>　倉元　　　　　　　　127　　-12（　-8.6%）
8位 <3134>　Ｈａｍｅｅ　　　　365.1　-32.9（　-8.3%）
9位 <500A>　ＴＯブックス　　　 3001　 -209（　-6.5%）
10位 <6548>　旅工房　　　　　　　129　　 -7（　-5.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 1448　+29.5（　+2.1%）
2位 <8804>　東建物　　　　　 3433.3　+62.3（　+1.8%）
3位 <4519>　中外薬　　　　　　 7555　 +127（　+1.7%）
4位 <4507>　塩野義　　　　　 2832.7　+45.7（　+1.6%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　23100　 +350（　+1.5%）
6位 <285A>　キオクシア　　　　92101　+1191（　+1.3%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　29800　 +380（　+1.3%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7220　　+81（　+1.1%）
9位 <4004>　レゾナック　　　　18600　 +205（　+1.1%）
10位 <6981>　村田製　　　　　　10160　 +100（　+1.0%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1920　-19.5（　-1.0%）
2位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 2985　-25.0（　-0.8%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　　 3016　-21.0（　-0.7%）
4位 <8601>　大和　　　　　　　 1585　-10.0（　-0.6%）
5位 <9005>　東急　　　　　　 1683.5　 -9.5（　-0.6%）
6位 <9020>　ＪＲ東日本　　　　 3360　-17.0（　-0.5%）
7位 <4063>　信越化　　　　　　 7540　　-24（　-0.3%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　530　 -1.3（　-0.2%）
9位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3312　 -8.0（　-0.2%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4295　-10.0（　-0.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース