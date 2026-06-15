[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇160銘柄・下落102銘柄（東証終値比）
6月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは288銘柄。東証終値比で上昇は160銘柄、下落は102銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが44銘柄、値下がりは20銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は360円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8894> レボリュー 30.9 +5.9（ +23.6%）
2位 <7084> スマイルＨＤ 2839 +500（ +21.4%）
3位 <6838> 多摩川ＨＤ 2280 +400（ +21.3%）
4位 <1436> グリーンエナ 1398 +200（ +16.7%）
5位 <4179> ジーネクスト 700 +100（ +16.7%）
6位 <9237> 笑美面 712 +100（ +16.3%）
7位 <281A> インフォメテ 734 +100（ +15.8%）
8位 <456A> ヒュマメイド 2050 +269（ +15.1%）
9位 <282A> ＧＸ半導１０ 3489.5 +431.5（ +14.1%）
10位 <3480> ＪＳＢ 8970 +1040（ +13.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <442A> クラシコ 1180 -192（ -14.0%）
2位 <7412> アトム 507 -74（ -12.7%）
3位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 -0.8（ -11.4%）
4位 <556A> 犬猫生活 3050 -330（ -9.8%）
5位 <2978> ツクルバ 335 -32（ -8.7%）
6位 <218A> リベラウェア 674 -64（ -8.7%）
7位 <5216> 倉元 127 -12（ -8.6%）
8位 <3134> Ｈａｍｅｅ 365.1 -32.9（ -8.3%）
9位 <500A> ＴＯブックス 3001 -209（ -6.5%）
10位 <6548> 旅工房 129 -7（ -5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1448 +29.5（ +2.1%）
2位 <8804> 東建物 3433.3 +62.3（ +1.8%）
3位 <4519> 中外薬 7555 +127（ +1.7%）
4位 <4507> 塩野義 2832.7 +45.7（ +1.6%）
5位 <4062> イビデン 23100 +350（ +1.5%）
6位 <285A> キオクシア 92101 +1191（ +1.3%）
7位 <6857> アドテスト 29800 +380（ +1.3%）
8位 <9984> ＳＢＧ 7220 +81（ +1.1%）
9位 <4004> レゾナック 18600 +205（ +1.1%）
10位 <6981> 村田製 10160 +100（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3382> セブン＆アイ 1920 -19.5（ -1.0%）
2位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2985 -25.0（ -0.8%）
3位 <4042> 東ソー 3016 -21.0（ -0.7%）
4位 <8601> 大和 1585 -10.0（ -0.6%）
5位 <9005> 東急 1683.5 -9.5（ -0.6%）
6位 <9020> ＪＲ東日本 3360 -17.0（ -0.5%）
7位 <4063> 信越化 7540 -24（ -0.3%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 530 -1.3（ -0.2%）
9位 <6758> ソニーＧ 3312 -8.0（ -0.2%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4295 -10.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8894> レボリュー 30.9 +5.9（ +23.6%）
2位 <7084> スマイルＨＤ 2839 +500（ +21.4%）
3位 <6838> 多摩川ＨＤ 2280 +400（ +21.3%）
4位 <1436> グリーンエナ 1398 +200（ +16.7%）
5位 <4179> ジーネクスト 700 +100（ +16.7%）
6位 <9237> 笑美面 712 +100（ +16.3%）
7位 <281A> インフォメテ 734 +100（ +15.8%）
8位 <456A> ヒュマメイド 2050 +269（ +15.1%）
9位 <282A> ＧＸ半導１０ 3489.5 +431.5（ +14.1%）
10位 <3480> ＪＳＢ 8970 +1040（ +13.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <442A> クラシコ 1180 -192（ -14.0%）
2位 <7412> アトム 507 -74（ -12.7%）
3位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 -0.8（ -11.4%）
4位 <556A> 犬猫生活 3050 -330（ -9.8%）
5位 <2978> ツクルバ 335 -32（ -8.7%）
6位 <218A> リベラウェア 674 -64（ -8.7%）
7位 <5216> 倉元 127 -12（ -8.6%）
8位 <3134> Ｈａｍｅｅ 365.1 -32.9（ -8.3%）
9位 <500A> ＴＯブックス 3001 -209（ -6.5%）
10位 <6548> 旅工房 129 -7（ -5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1448 +29.5（ +2.1%）
2位 <8804> 東建物 3433.3 +62.3（ +1.8%）
3位 <4519> 中外薬 7555 +127（ +1.7%）
4位 <4507> 塩野義 2832.7 +45.7（ +1.6%）
5位 <4062> イビデン 23100 +350（ +1.5%）
6位 <285A> キオクシア 92101 +1191（ +1.3%）
7位 <6857> アドテスト 29800 +380（ +1.3%）
8位 <9984> ＳＢＧ 7220 +81（ +1.1%）
9位 <4004> レゾナック 18600 +205（ +1.1%）
10位 <6981> 村田製 10160 +100（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3382> セブン＆アイ 1920 -19.5（ -1.0%）
2位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2985 -25.0（ -0.8%）
3位 <4042> 東ソー 3016 -21.0（ -0.7%）
4位 <8601> 大和 1585 -10.0（ -0.6%）
5位 <9005> 東急 1683.5 -9.5（ -0.6%）
6位 <9020> ＪＲ東日本 3360 -17.0（ -0.5%）
7位 <4063> 信越化 7540 -24（ -0.3%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 530 -1.3（ -0.2%）
9位 <6758> ソニーＧ 3312 -8.0（ -0.2%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4295 -10.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース