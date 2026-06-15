2026年10月より放送のTVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編の新情報が解禁となった。

公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ―」と語りかけるマイキーのビデオレターから始まる。12年後の世界でタケミチの前に姿を現すマイキー、そして三途春千夜が登場し、物語は新たな局面へと突入。さらに、タケミチが銃口を突き付けられる緊迫のシーンも描かれ、張り詰めた空気感のなか「三天戦争編」への期待が高まる映像となっている。

【PV】TVアニメ『東京リベンジャーズ』“三天戦争編”第3弾PV

放送情報の詳細も明らかとなり、MBS・TBS・CBCにて2026年10月2日より毎週金曜深夜1時53分～、BS-TBSにて10月2日より毎週金曜深夜2時30分～、AT-Xにて10月3日より毎週土曜夜9時～放送されることが決定。

また、ディズニープラスにて、世界定額制動画配信(SVOD)独占配信されることも決定した。

公式ホームページでは、12年後の世界におけるマイキー、三途春千夜のキャラクター設定も公開。

さらに、アメリカ・ロサンゼルスにて開催されるAnime Expo2026および、ドイツ・マンハイム開催AnimagiC 2026への参加が決定。アメリカでは新祐樹、林勇、福西勝也、ドイツでは狩野翔をゲストにトークパネルが実施される。

待望の放送に向けて、ますます勢いを見せる『東京リベンジャーズ』。

新たな戦いの幕開けとなる「三天戦争編」の続報から目が離せない。