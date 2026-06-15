実写『モアナと伝説の海』モアナ、マウイらのキャラクターポスター解禁！
実写版『モアナと伝説の海』より、キャサリン・ランガイア演じる“モアナ”や、ドウェイン・ジョンソン演じる“マウイ”など、本作の主要キャラクターたちを捉えた3種のキャラクターポスターが解禁された。
【写真】主要キャラクターたちを捉えたキャラクターポスター3種
本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出る。
監督に名作ブロードウェイミュージカルを映像化し世界で大きな話題となった映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主演のモアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版『モアナと伝説の海』で半神半人マウイ役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、同役を再び演じる。
キャラクターポスターは、海をバックにした夏らしさあふれるビジュアルとなっている。
一際凛とした表情を浮かべるのは、大切な島を守るため冒険に出ることとなるモアナ。彼女の確かな決意を感じさせる。そんなモアナとは対照的に、楽しげな表情を浮かべているのが、モアナと共に大冒険を繰り広げることとなるマウイ。憎まれ口を叩きながらも、次第にモアナを支える頼れる存在となっていく彼のたくましさと愛らしさが共存している。
さらに、モアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイがそろって写るキュートなポスターも。アニメーション版でも人気だったキャラクターたちが、実写版をどのように彩るのか、期待が高まる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【写真】主要キャラクターたちを捉えたキャラクターポスター3種
本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出る。
キャラクターポスターは、海をバックにした夏らしさあふれるビジュアルとなっている。
一際凛とした表情を浮かべるのは、大切な島を守るため冒険に出ることとなるモアナ。彼女の確かな決意を感じさせる。そんなモアナとは対照的に、楽しげな表情を浮かべているのが、モアナと共に大冒険を繰り広げることとなるマウイ。憎まれ口を叩きながらも、次第にモアナを支える頼れる存在となっていく彼のたくましさと愛らしさが共存している。
さらに、モアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイがそろって写るキュートなポスターも。アニメーション版でも人気だったキャラクターたちが、実写版をどのように彩るのか、期待が高まる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。