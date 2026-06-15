タレントの浅野杏奈(25)が14日までに自身のインスタグラムを更新。洗練されたファッションを公開した。



【写真】“反則級"の麗しさ…ボールより、目が離せない

「けっこう肩幅あります 大人なトップス」とつづり、ホルターネックの黒いトップス&白いスカートで座ってポーズを取るカットを投稿。片腕を挙げて美肌のワキ全開の“サービスショット”もあり、レギュラー出演する日本テレビ系「ZIP!」で見せる快活な姿とは違った、艶やかな雰囲気を披露している。



小学生時代にプレー経験があり、ラグビー番組のMCを務めるなど、ラグビー女子として知られる浅野。ユニホームやジャージー姿もおなじみだが、大人の装いもファンには好評で、「綺麗だなぁ」「大人っぽいけど、あどけないような」「ため息」「めっちゃステキ」などの声が寄せられている。



東京都出身の浅野は、アイドルグループ「マジカル・パンチライン」のメンバーとして15歳でデビュー。フジテレビ系「ポンキッキーズ」のシスターラビッツとしても活動した。2023年3月、青山学院大卒業。初等部から大学まで16年間“青学”だったことを明かしている。23年には「ラグビー日本代表応援サポーター」を務め、現在はJ SPORTS「ラグビー わんだほー!～ラグビー情報番組～」のMCを担当している。



（よろず～ニュース編集部）