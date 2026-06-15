水月雨(MOONDROP)は、中国の「S.M.S.L」とコラボレーションした一体型のデスクトップDAC/ヘッドフォンアンプ「DHA15」を、6月16日に発売する。価格は89,100円。

フルバランス・ディスクリート構成クラスAアンプを搭載し、16Ω負荷時で最大15W＋15W、32Ω負荷時時で最大7.5W＋7.5Wの高出力に対応。低インピーダンス、低感度の平面駆動型ヘッドフォンとも組み合わせられる。

DACチップにはシーラス・ロジック製「CS43198」をデュアルで採用したほか、特別にカスタマイズしたオーディオプロセッサー「MOONDROP TYPE-UA01」を搭載した。最大384kHz/32bitまでのPCMと、DSD 256が再生できる。

第2世代のユーザー参加型DSPも搭載。新たに導入されたWebチューニングプラットフォームから、正確かつ簡単にカスタマイズできる。フィルタータイプ、周波数ポイント、ゲイン、Q値などは自由に調整でき、周波数特性データベースをチューニングの基準として利用できるため、使いやすさと精度がさらに向上しているとのこと。

99段階のボリュームコントロールと3段階のゲイン調整に対応。低ゲインはIEM(インイヤーモニター)向けに最適化されており、イヤフォンからポータブルヘッドフォン、フルサイズの平面磁界型ヘッドフォンまで、滑らかかつ高精度な音量コントロールを実現した。

USB-C入力とヘッドフォン出力に加え、デュアル3pin XLRとデュアルRCAによる入出力を搭載した。プリアンプ、ヘッドフォンアンプ、DACとして柔軟に使用できる。

再生周波数帯域は20Hz～50kHz(-0.5dB)、SN比とダイナミックレンジは131dB、入力インピーダンスは47kΩ。消費電力は50W以下。

筐体はモダンミニマリスト思想に基づいた外観だといい、ボディは航空機グレードのアルミ合金を高精度CNCで削り出したヘアライン仕上げ。ディスプレイには「水月友希」のビジュアルをレーザー刻印している。

外形寸法は254×221×46mm(幅×奥行き×高さ)、重さは2.04kg。