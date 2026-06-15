東京ミッドタウン日比谷にて、「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときを楽しめる「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催。

メインコンテンツとして、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューを提供するカフェスタンドが、日比谷ステップ広場に登場します☆

東京ミッドタウン日比谷「HIBIYA MID SUMMER 2026」

開催期間：2026年6月26日（金）〜8月23日（日）

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、アトリウム（予定）

主催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント

東京ミッドタウン日比谷にて開催される、「都心の夏の楽しみ方」をテーマに食・音楽・体験が一体となった夏のひとときが楽しめる「HIBIYA MID SUMMER 2026」

メインコンテンツとして、2026年7月3日より公開が予定されているディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューを提供するカフェスタンドが日比谷ステップ広場に登場します。

登場キャラクターをイメージしたドリンクやフードなど、映画の世界観を味わえる特別メニューが楽しめるカフェスタンドです☆

また、日比谷ステップ広場では約100席の屋外ダイナー「HIBIYA SUMMER DINER」も開催。

日陰でお酒や食事を友人・家族とともに楽しみながら、音楽ライブも満喫できる、日比谷ならではのエンターテインメントあふれる夏のひとときが提供されます。

今回は、そんな「HIBIYA MID SUMMER 2026」にて開催される、期間限定『トイ・ストーリー５』カフェスタンドを紹介していきます☆

『トイ・ストーリー５』カフェスタンド

開催期間：2026年6月26日（金）〜8月23日（日）

営業時間：13:00〜22:00（L.O 21:30）※雨天・荒天中止

※8月23日（日）は21:00営業終了（L.O 20:30）

開催場所：日比谷ステップ広場

主催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント

協力：ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』

メニュー（予定）：

フード 3種・＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト 1,890円(税込)・＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ 1,890円(税込)・＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット 1,890円(税込)ドリンク 4種 各990円(税込)・＜ウッディ＞アップル＆ザクロ・＜バズ＞抹茶ラテ・＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ・＜リリーパッド＞バタフライピーティー

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』のキャラクターをイメージしたオリジナルメニューを楽しめる期間限定カフェスタンドが6月26日にオープン！

7月3日よりオープンする「トイ・ストーリー５」OH MY CAFEのメニューが、特別にカフェスタンドで販売されます。

提供されるドリンクやスイーツ、フードはディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質な身体に優しいメニューです。

また、フォトスポットの設置やテーブルラッピング、BGMなどで会場空間を演出。

映画鑑賞前でも後でも『トイ・ストーリー5』の世界を楽しめる、特別な時間が日比谷で過ごせます☆

ウッディや最先端のおもちゃをイメージ！OH MY CAFE「トイ・ストーリー5」 ウッディや最先端のおもちゃをイメージ！OH MY CAFE「トイ・ストーリー5」 続きを見る

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューが提供される、特別なカフェスタンド。

2026年6月26日より東京ミッドタウン日比谷にて開催される「HIBIYA MID SUMMER 2026」で楽しめるメインコンテンツ『トイ・ストーリー５』カフェスタンドの紹介でした☆

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