ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』のカフェスタンド！東京ミッドタウン日比谷「HIBIYA ミッドサマー 2026」
東京ミッドタウン日比谷にて、「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときを楽しめる「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催。
メインコンテンツとして、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューを提供するカフェスタンドが、日比谷ステップ広場に登場します☆
東京ミッドタウン日比谷「HIBIYA MID SUMMER 2026」
開催期間：2026年6月26日（金）〜8月23日（日）
開催場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、アトリウム（予定）
主催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント
東京ミッドタウン日比谷にて開催される、「都心の夏の楽しみ方」をテーマに食・音楽・体験が一体となった夏のひとときが楽しめる「HIBIYA MID SUMMER 2026」
メインコンテンツとして、2026年7月3日より公開が予定されているディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューを提供するカフェスタンドが日比谷ステップ広場に登場します。
登場キャラクターをイメージしたドリンクやフードなど、映画の世界観を味わえる特別メニューが楽しめるカフェスタンドです☆
また、日比谷ステップ広場では約100席の屋外ダイナー「HIBIYA SUMMER DINER」も開催。
日陰でお酒や食事を友人・家族とともに楽しみながら、音楽ライブも満喫できる、日比谷ならではのエンターテインメントあふれる夏のひとときが提供されます。
今回は、そんな「HIBIYA MID SUMMER 2026」にて開催される、期間限定『トイ・ストーリー５』カフェスタンドを紹介していきます☆
『トイ・ストーリー５』カフェスタンド
開催期間：2026年6月26日（金）〜8月23日（日）
営業時間：13:00〜22:00（L.O 21:30）※雨天・荒天中止
※8月23日（日）は21:00営業終了（L.O 20:30）
開催場所：日比谷ステップ広場
主催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント
協力：ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』
メニュー（予定）：フード 3種
・＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト 1,890円(税込)
・＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ 1,890円(税込)
・＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット 1,890円(税込)ドリンク 4種 各990円(税込)
・＜ウッディ＞アップル＆ザクロ
・＜バズ＞抹茶ラテ
・＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ
・＜リリーパッド＞バタフライピーティー
ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』のキャラクターをイメージしたオリジナルメニューを楽しめる期間限定カフェスタンドが6月26日にオープン！
7月3日よりオープンする「トイ・ストーリー５」OH MY CAFEのメニューが、特別にカフェスタンドで販売されます。
提供されるドリンクやスイーツ、フードはディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質な身体に優しいメニューです。
また、フォトスポットの設置やテーブルラッピング、BGMなどで会場空間を演出。
映画鑑賞前でも後でも『トイ・ストーリー5』の世界を楽しめる、特別な時間が日比谷で過ごせます☆
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ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューが提供される、特別なカフェスタンド。
2026年6月26日より東京ミッドタウン日比谷にて開催される「HIBIYA MID SUMMER 2026」で楽しめるメインコンテンツ『トイ・ストーリー５』カフェスタンドの紹介でした☆
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