〈多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。〉

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6月2日、元プロボクサーでタレントのガッツ石松が永眠した。享年76。6月11日、所属事務所は公式インスタグラム上で都内の病院で肺炎のため死去したことを、生前の厚誼への感謝の言葉と共に発表した。

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幼少期はイナゴを炒めて食べたことも



2013年撮影 ©文藝春秋

1949年、栃木県で生まれたガッツは貧しい家庭で育った。

「父は身体が弱いこともあってあまり働けず、日雇いの土木作業員として働く母のわずかな収入だけで過ごした幼少期には、食うに困り、イナゴを炒めて食べたこともあったそうです。中学の時に白黒テレビで流れていたボクシング中継を見て、一念発起してプロボクサーを志した」（ボクシング関係者）

中学卒業後、単身上京し、1966年に名門・ヨネクラジムに入門する。ボクシングライターの前田衷氏が語る。

「ガッツは入門7か月でプロテストに合格。プロデビュー戦こそ初回KO勝ちを収めましたが、最初は期待された選手ではなく、誰も世界王者になるなんて思いもしなかった。当時のライト級には門田新一やジャガー柿沢という名選手がいたからです。ところが、1970年1月に柿沢の世界戦の前哨戦でガッツが柿沢を破る番狂わせ起こし、その流れでガッツに世界王者への挑戦権が転がり込んだんです。ガッツの強運に後年門田と柿沢は『俺たちはガッツに全部運を持ってかれてしまった』と慰めあった（その後、ガッツは世界ライト級王座に挑戦したが、パナマのイスマエル・ラグナに13回TKO負け）」

娘をリングに入れ…「今考えれば時代の先駆者」

縞の合羽に三度笠という「股旅スタイル」で一躍人気者になったガッツ。言動には粗野なイメージがつきまとうが、

「ガッツは貧しい家庭に育った背景もあり、『喧嘩ボクシング』のイメージがありますが、決して彼のボクシングスタイルはそうではありません。基本に忠実な『ボクサーファイター型』でジャブやフットワークを駆使する器用な選手でした。世界王者となるまでに11回負けていますが、それでもへこたれない“ガッツ”、つまりタフさも彼の最大の武器でしょう」（同前）

70年、73年に世界挑戦を果たすが2度とも敗戦。3度目の正直となった74年4月11日に東京・日大講堂でメキシコ生まれのロドルフォ・ゴンザレスに挑んだ。現地で観戦していた前田氏が語る。

「7回までは互角の展開でした。当時のボクシング界ではレフェリーが現王者に有利な判定をすることが多かったのですが、この日も同じ。倒れている王者をレフェリーが『スリップした』として抱き起す場面もありました。その逆境を跳ね返し、8回に後に『幻の右』といわれたガッツの右ストレートがさく裂。ゴンザレスがマットにダウンした姿が印象的でした」

新王者誕生で歓喜に沸く試合会場。ガッツはリング上に愛娘・佑季（後にタレント）を招き入れ、その場で抱き上げた。

「それまで日本のプロボクシングでは競技と家族は切り離すという考え方が主流で、家族をリングに招き入れるなんてことはなかった。ガッツは娘をリングに入れた初めての選手でしょう。今考えれば時代の先駆者でもありました」（同前）

この続きでは、俳優、経営者、政治家として活動を広げたガッツ氏についての関係者の証言、晩年のガッツ氏、お別れの会などについて詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）