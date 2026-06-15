中国の習近平国家主席が6月8日から9日まで、平壌を国賓訪問し、北朝鮮の金正恩総書記と首脳会談を行った。中朝両国は盛大な行事を通じて蜜月ぶりをアピールした。一連の行事で姿が見えなかったのが、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ、金正恩氏の娘だ。なぜ、姿を見せなかったのか。

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同行しているのに姿を見せないキム・ジュエ

北朝鮮の国営メディアは6日、新造した駆逐艦「姜健」に乗船して航行試験を視察する金正恩氏とキム・ジュエ氏の姿を捉えた写真を配信したばかりだった。体調不良ということでもなさそうだ。



朝鮮中央通信が6月6日に伝えた駆逐艦でのジュエ氏と金正恩氏 写真は朝鮮中央通信より

ジュエ氏が過去、外交行事に絡んで姿を見せたのは2回。2025年5月、ロシアの戦勝記念日に合わせ、平壌のロシア大使館を金正恩氏とともに祝賀訪問した。このときは､出迎えた当時のマツェゴラ駐朝ロシア大使と握手もした。同年9月には、金正恩氏の中国訪問に同行した。ただ、中国の戦勝80周年記念パレードや昼食会などの公式行事には姿を見せなかった。

ジュエ氏不在の理由について、一部には「中国は世襲に反対している。ジュエ氏に会うことで世襲を認めた格好にしたくなかった」という指摘が出たが、考えにくいだろう。中国が世襲を嫌うのは事実だろうが、北朝鮮の内政に干渉しようとは考えていない。

韓国政府関係筋によれば、金正日総書記が2011年5月に吉林省や黒竜江省などを歴訪した際、前年9月の朝鮮労働党代表者会で公式に登場した金正恩氏を極秘裏に同行させ、中国指導部にお披露目したという。中国がその際、世襲に反対したという事実は確認されていない。

ある一つの問題が…

問題はジュエ氏の年齢にある。2012年秋から13年初めに生まれたとみられるジュエ氏は現在、13歳くらいだろう。北朝鮮では朝鮮少年団での活動を終えて、社会主義愛国青年同盟に入るくらいの年頃だ。北朝鮮で高位職に就くための前提である朝鮮労働党には18歳にならないと入党できない。公職に就けないため、習近平氏の国賓訪問に伴う様々な対外公式行事に出席しなかったとみるのが自然だろう。実際、北朝鮮はジュエ氏の名前をまだ公開していない。

25年5月のロシア大使館への訪問は、ジュエ氏を「金正恩氏の娘」として国民の意識に定着させる時期に当たっていた。朝鮮中央通信はこのときの報道で、金正恩氏の訪問を伝える文章で、ジュエ氏について他の幹部より先に、「尊敬されるお子様が同行された」と報じた。

実際、最近は、北朝鮮市民の間で「ジュエ氏は金正恩氏の後継者だろう」という認識が定着してきている。北朝鮮国営メディアも最近、ジュエ氏の動向について文章で紹介することはほとんどなくなり、写真や映像を通じて、ジュエ氏の存在をアピールするにとどめている。

北朝鮮の歴代後継者はまず、党や軍などの要職で実績を積み、内部の人脈を固めたうえで存在を国民に公開してきた。金正日総書記の場合は「党中央」、金正恩総書記も当初は「青年大将」という隠語で存在をほのめかした後に、実際に世間に登場した。ところが、キム・ジュエ氏の場合は正反対で、党や軍で活動する前に、まず世間に登場した。このため、今回の習近平氏の訪朝の際のように、「後継者のはずなのに、なぜ出てこないのか」という疑問が生まれることになる。

過去の後継者と異なる動きをする“納得の理由”

どうして、ジュエ氏の場合、過去の後継者と異なる動きをするのか。それは両親である金正恩夫妻の「心配」が原因だと思われる。金正恩氏は現在、42歳と推定されるが、心臓疾患や痛風、糖尿病などに罹患している可能性が指摘されている。金正恩氏が突然、職務不能になる事態も考えられないわけではない。

現在、「白頭山血統」と呼ばれる金日成主席の子孫で、公職に就いているのは金正恩氏と金与正党総務部長しかいない。金与正氏は最近、閑職とされる総務部長に就任したが、習氏の訪朝の際には、しばしばその姿が映像に捉えられ、健在ぶりをアピールしている。閑職に退いているとはいえ、今、このタイミングで金正恩氏が倒れれば、「白頭山血統を押し頂いているから、自分たちも権力の座に就いていられる」という「赤い貴族」たちが金与正氏に次の最高指導者に就くよう要請することも想像に難くない。

その場合、公職に就いていないジュエ氏は母親の李雪主氏ともども、北朝鮮の権力の中心からはじき飛ばされる恐れがある。金正恩夫妻は、そういう事態を避けるため、早くからキム・ジュエ氏を公開し、「次はこの子が後継者だ」と暗黙のうちにアピールしているのだろう。もちろん、「白頭山血統が引き続き、権力の中心に座る」と示すことは、金正恩氏自身の権力の安泰にもつながる。

可哀想なのは、ほぼ10歳だった2022年11月から公の場に引っ張り出されることになったジュエ氏だろう。ジュエ氏が通学したり、朝鮮少年団で活動したりする姿は伝えられていない。一度でも、「後継者」として扱われた以上、世間から隔離され、友達と遊ぶこともない毎日だろう。金正恩夫妻にとっての「子供の幸せ」とは、権力の維持であって、子供らしい毎日を過ごせるようにするということではないらしい。

（牧野 愛博）