犬の散歩で絶対やってはいけないNG行為

1.ノーリードで散歩をさせること

なかなか減らないのがノーリードでのお散歩です。愛犬にとっても危険な行為ですし、他者を巻き込んでしまう可能性が高いです。

ノーリードで遊ばせてあげたいときは、基本的なしつけをした後で、ドッグランに連れて行ってあげましょう。

お庭でノーリードで遊ばせてあげるときは、脱走にご注意ください。

2.スマートフォンを見ながら散歩すること

私はよく見かけるのですが、みなさんはいかがでしょうか。ご自身がスマートフォンを見ながら愛犬のお散歩をしていませんか？

どうしても画面を見なければならないときは、空き地や公園などの安全な場所に立ち寄り、立ち止まって確認するようにしましょう。

3.リードを長くしたまま散歩すること

リードは、愛犬が飼い主の隣を歩ける程度に短めに持つのが基本です。道の端と端を自由に行ったり来たりすることができるほど長く持つのはNG行為です。

車やバイクのエンジン音には気づくことができますが、自転車が近づいて来ることには気づきにくいため、愛犬と自転車が接触事故を起こしてしまう恐れがあります。

他人や他犬とすれ違うときにもリードを長くしたまま散歩している飼い主がいますが、相手に怖い思いをさせています。接触によるトラブルにもご注意ください。

4.無理やり歩かせること

犬にもお散歩に行きたくない気分のときがあります。暑さや寒さから歩きたがらないことがあります。いつもと変わらないように見えて、体調不良を訴えていることがあります。

大型犬だからといって、身体能力の高い犬種だからといって、全ての犬がお散歩や運動が得意なわけではありません。

歩く速度が落ちる、立ち止まる、座り込む、自宅の方に帰りたがる、抱っこをおねだりするなどしたときは、ただのわがままと捉えるのではなく、愛犬の気持ちに寄り添いましょう。

5.リードを強く引っ張ること

リードを強く引っ張ると、犬の首や喉や気管に大きな負担を与えます。気管が潰れてしまうと、二度と元には戻りません。呼吸に影響を及ぼし、酸素を上手く取り込むことができなくなります。

愛犬が言うことを聞いてくれないときは、優しく声をかけましょう。興奮しているときは、「おすわり」「待て」などの指示を出し、落ち着かせましょう。

力づくで愛犬をコントロールしようとすることはNG行為です。

6.ニオイを嗅ぐことを厳しく制限すること

犬がお散歩中にニオイを嗅ぐことには、犬の本能が深く関わっています。ニオイを嗅ぐことで情報を集め、縄張りの安全確認をしたり、新しい情報の確認をしたりしているのです。

また、ニオイを嗅ぐことで、犬はストレスを発散させています。ニオイを嗅ぐことが脳に刺激を与えるからです。

厳しく制限をすると、お散歩を楽しむことができず、強いストレスを感じます。刺激を受けることができず、心を病んでしまう犬もいます。

危険なモノが落ちていないかどうか、汚物が落ちていないかどうかなどを確認し、安全な場所であれば、犬が満足するまでニオイを嗅がせてあげられると、お散歩も満足にできるでしょう。

7.相手に確認をせず愛犬を近づけること

愛犬が他人や他犬に対して好意的であっても、相手に確認をせずに近づけてしまうと、飛びかかったり咬みついたりし、トラブルになってしまうことがあります。

「近づいても大丈夫ですか？」と、相手に尋ねるようにしましょう。「かわいいですね」と声をかけていただいた場合でも、犬と触れ合うことが苦手な犬もいます。相手への配慮を忘れないようにしましょう。

まとめ

犬の散歩で絶対やってはいけないNG行為を7つ解説しました。

ノーリードで散歩をさせること スマートフォンを見ながら散歩すること リードを長くしたまま散歩すること 無理やり歩かせること リードを強く引っ張ること ニオイを嗅ぐことを厳しく制限すること 相手に確認をせず愛犬を近づけること

お散歩中の飼い主のNG行為が、愛犬を危険な目に遭わせてしまうことがあります。他人や他犬とのトラブルの原因にもなりやすいです。

愛犬の体調や気分や性格に配慮しつつ、周囲の状況もよく把握しながら、安全にお散歩を楽しんでくださいね。