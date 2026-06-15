創業1912年の老舗洋食店が30年前に復活させた一皿。目玉焼きの下にロースかつがぎっしり

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の西洋料理店『小春軒』です。

卵でとじないモダンなカツ丼が人気

山縣有朋の料理人だった初代の小島種三郎さんと妻の春さんの名前から「小春軒」。人気の「小春軒特製カツ丼」は卵でとじないモダンなスタイルだ。

小春軒特製カツ丼1500円

『小春軒』小春軒特製カツ丼 1500円 戦前に人形町界隈のサラリーマンに愛された味を30年ほど前に復刻。今もお客さんの半分が注文するという。割り下でサッと煮た野菜の風味もいい。豚肉は近所の老舗精肉店「日山」から

ニンジンや玉ねぎなど香味野菜と目玉焼きの下にひと口サイズのロースかつが敷き詰められている。ブイヨンと少量のデミグラスソースを加えた割り下が風味豊かで、あっさりした食べ心地。味が染みたご飯も旨い！

『小春軒』

人形町『小春軒』

［店名］『小春軒』

［住所］東京都中央区日本橋人形町1-7-9

［電話］03-3661-8830

［営業時間］11時〜13時半、17時〜20時※土は昼のみ

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩1分

撮影／西崎進也、文／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品カツ丼の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】戦前のサラリーマンが愛した味が復活！ 人形町の老舗西洋料理店（3枚）