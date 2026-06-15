INFORICHと秋田書店は15日、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」（チャージスポット）と、マンガ「WORST外伝 グリコ」の期間限定コラボを実施すると発表した。九州エリアのコンビニに設置されたCHARGESPOTのデジタルサイネージを中心に、九州が舞台の「WORST外伝 グリコ」とのコラボが展開される。

九州エリアの主要なコンビニに設置されているCHARGESPOTのデジタルサイネージで、鈴木リュータ氏が企画用に描き下ろしたコラボイラストを放映する。期間は6月28日まで。

また、6月19日の「WORST外伝 グリコ」38巻発売にあわせて、全国の書店に加えて、CHARGESPOTが設置されているコンビニの店頭でも、新刊発売を知らせる告知イラストをサイネージ上で展開する。

(C)髙橋ヒロシ・鈴木リュータ（秋田書店）2019

今回のスペシャルタイアップは、INFORICHが6月15日に開始した「九州地域限定プライシングテストおよび大規模プロモーション」の実施に伴って行われるもの。「WORST外伝 グリコ」の舞台である九州を盛り上げるという共通の目的のもとで展開される。