【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは夏の風物詩
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、切なさを感じさせる季節の忘れ物、重厚感のある頑丈な素材、速度と量を誇る輸送手段という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
う□□み
て□□い
かも□□ん
ヒント：樹木に残された初夏の生き物の殻。スプーンや工具などにも使われる重くて硬い鉱物で作られた状態。そして、コンテナなどの重い物資を載せて海を渡る巨大な乗り物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つせ」を入れると、次のようになります。
うつせみ（空蝉）
てつせい（鉄製）
かもつせん（貨物船）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古典文学にも登場するノスタルジックな名詞から、工業製品などでよく見かける材質の指定、さらには国際物流を支えるダイナミックな輸送手段までを網羅しました。共通する「つせ」という響きが、自然のはかない営み、強固な人工物の質感、世界の経済を結ぶ洋上の旅を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、切なさを感じさせる季節の忘れ物、重厚感のある頑丈な素材、速度と量を誇る輸送手段という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
う□□み
て□□い
かも□□ん
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正解：つせ正解は「つせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つせ」を入れると、次のようになります。
うつせみ（空蝉）
てつせい（鉄製）
かもつせん（貨物船）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古典文学にも登場するノスタルジックな名詞から、工業製品などでよく見かける材質の指定、さらには国際物流を支えるダイナミックな輸送手段までを網羅しました。共通する「つせ」という響きが、自然のはかない営み、強固な人工物の質感、世界の経済を結ぶ洋上の旅を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)