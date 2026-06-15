「吐きそうな時ほんとツボ」M!LK・塩崎太智、『イッテQ！』オフショットに反響！ 「アイドルか疑った」
M!LKの塩崎太智（※崎はたつさき）さんは6月14日、自身のInstagramを更新。バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】M!LK・塩崎太智の『イッテQ！』オフショット
ファンからは「3枚目やばいWWWWWWWWW」「吐きそうな時ほんとツボ」「ほんと面白すぎて滅！！笑」「アイドルなのにこんな出していいんですか!?」「ほんまにやばくてアイドルか疑った」「4枚目で急にエモいWWWW」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】M!LK・塩崎太智の『イッテQ！』オフショット
「3枚目やばいWWWWWWWWW」塩崎さんは、4枚の写真を投稿。お笑いタレントの宮川大輔さんとのツーショットや、食べ物を口に含みリアクションをとる様子などが写っています。塩崎さんは「小さい頃から見ていたイッテQ お祭り男に出れる日が来るなんて！！ もう、滅すぎて滅」ともつづっており、感無量な様子です。
佐野勇斗さんも「やばすぎるだろ笑笑笑」M!LKの佐野勇斗さんも同日、自身のX（旧Twitter）を更新。塩崎さんの投稿のスクリーンショットを掲載し「やばすぎるだろ笑笑笑」とコメントしています。ファンからは「自分でこれ載せるのがすごい」「好感度上がりました！」「オタクみたいな引用ツイートで声出た」といった反応が寄せられました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)