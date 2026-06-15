タカキューが展開するメンズ「T／Q（ティーキュー）」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性ウェアとして、高通気素材「DotAir（ドットエア）」を採用した半袖ワイシャツを展開している。

近年の猛暑化やクールビズ需要の高まりによって、ビジネスシーンにおいても快適性へのニーズが高まっている。今回展開する半袖ワイシャツは、優れた通気性と軽量性を備えた「DotAir」を採用することで、暑い季節でも快適な着用感を実現した。さらに、ストレッチ性やイージーケア性も兼ね備え、通勤から外回り、オフィスワークまで幅広いシーンで活躍する一着に仕上げた。

見た目のきちんと感を保ちながら、涼しく快適に過ごせる夏のビジネスウェアとして提案する。

近年の気温上昇や猛暑日の増加によって、夏場のビジネスウェアにはこれまで以上に高い快適性が求められている。一方で、クールビズが浸透する中でも、ビジネスシーンにふさわしい清潔感やきちんと感を求める声は依然として根強くある。

こうした背景を受け、タカキューでは高い通気性と軽量性を備えた機能素材「DotAir」に着目。暑い季節でも快適に着用できる機能性と、ビジネスウェアとしての上品な見た目を両立する半袖ワイシャツを開発した。衣服内のムレや熱気を軽減しながら、ストレッチ性やイージーケア性も備えることで、暑い季節のさまざまなビジネスシーンを快適にサポートする。



東レ DotAir採用「半袖ワイシャツ」

商品の特徴は、特殊な織構造によって通気孔を形成した高機能素材「DotAir」を採用した。優れた通気性によって衣服内にこもりやすい熱や湿気を効率よく逃がし、ムレを軽減する。汗ばむ季節でもさらりとした着心地を保ち、通勤や外回りなど暑さを感じやすいシーンでも快適に着用できる。見た目にも軽やかで清涼感のある素材感が特長となっている。

軽量な素材を使用することで、長時間の着用でも負担を感じにくい快適な着心地を実現した。さらに、優れたストレッチ性により身体の動きにしなやかにフィット。腕の上げ下げや前かがみなどの日常動作にもスムーズに対応し、移動や 外出の多いビジネスシーンでも快適に着用できる。

シワになりにくいイージーケア仕様を採用しており、洗濯後はノーアイロンでそのまま着用可能。家庭での手入れが簡単なため、忙しい朝や日常の洗濯負担を軽減した。暑い季節でも清潔感のある見た目を保ちながら、快適に着用できる。

クールビズシーズンに一枚で着用する機会が増えることを想定し、襟型ごとにアクセントを加えたデザインを採用した。ボタンダウンは衿先にさりげないパイピングを施し、ワイドカラーは下前部分にアクセントテープをあしらうことで、程よいデザイン性をプラスしている。ジャケットを脱いだ際にも単調になりすぎず、ビジネスシーンにふさわしいきちんと感を保ちながら、一枚でもサマになるデザインに仕上げている。

［小売価格］6490円（税込）

［発売日］6月12日（金）

タカキュー＝https://online.taka-q.jp