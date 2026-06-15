本田圭佑も危惧「次の試合に出れるかが心配」 負傷交代した久保建英の車いす姿に「ウソやん。。」【W杯】
久保は車いすで会場を去ったという(C)Getty Images
日本の若きエースをアクシデントが襲った。
現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）F組初戦が米テキサス州ダラスで行われ、森保一監督率いる日本代表（FIFAランク18位）は、オランダ代表（同8位）を相手に2−2で引き分け。勝点1を手にしたが、負傷交代のMF久保建英には、各方面から心配の声が上がっている。
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この日、攻守ともに躍動していた久保だが、70分過ぎに左膝を痛めるアクシデントが発生。オランダ代表のDFデンゼル・ダンフリースと接触し、苦悶の表情で倒れ込んだ。さらに、ピッチ外では自らバツ印。プレーを続行できないと判断するシーンには、日本サポーターも衝撃が走った。
懸念を示しているのは、ファンだけではない。中でもサッカー元日本代表MFの本田圭佑氏は、『NHK』の中継解説を務めていた試合中、「タケ、大丈夫か？」と反応。試合後には、「次の試合に出れるかが心配」と自身のX（旧ツイッター）を更新しており、不安を隠せない様子だ。
また、スペインのラジオ局『Onda Cero』で記者を務めるアルベルト・フェルナンデス氏は、「膝を捻挫した可能性がある」と綴り、車いすで移動していた久保の写真をXに投稿。このショッキングな情報に本田氏は、「ウソやん。。半月板とかやったりして。。。」と深刻な事態を危惧していた。
チームにとっても大きな痛手となりかねない今回のアクシデント。今はただ、軽傷であることを願うのみだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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