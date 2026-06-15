パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、国内グループ店舗（ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等）を対象として、majicaアプリ会員限定「超マジ還元祭」を5月29日から開催している。今回、同キャンペーン内の企画として6月12日から食品・日用品など20〜100品（対象商品数・対象商品・クーポン限定数は店舗によって異なる）を、“1年前の価格”（1年前の価格とは、昨年5月31日時点のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ（またはアピタ・ピアゴ）において、販売確認されている最も多い価格を指す）にmajicaアプリクーポンで値下げする買い物チートデーを実施している。





「超マジ還元祭」では、物価高によって日々の買い物負担が高まる中、食品・日用品など生活に身近な商品をお得に購入できる企画を複数実施する。食品・日用品を中心とした相次ぐ値上げによって、日々の買い物における家計負担が高まっている。そこでPPIHグループは、物価高が続く今だからこそ、生活に身近な商品を少しでもお得に、そして気兼ねなく買い物できる機会を提供したいという想いから、同キャンペーンを企画した。

買い物チートデーは、食品・日用品など生活に身近な20〜100品（対象商品数・対象商品・クーポン限定数は店舗によって異なる）を対象に、“1年前の価格”に戻すことに挑戦する企画。値上げ実感の強い食品・日用品を中心に、majicaアプリクーポン配信を行う。価格を気にし続ける日々の買い物から少し解放され、気兼ねなく買い物を楽しんでもらうことを目指す。

期間中、majicaアプリ上で毎日参加できるサイコロ抽選を実施。アプリ会員であれば、期間中に毎日参加できる。サイコロでゾロ目がそろうと、当日と翌日の買い物に対するポイント倍率がアップする。買い物前の運試しとして楽しめる。

全国のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ198店舗を対象として、年に一度の「驚安爆走！！ド決算チラシセール」を6月19日から開催、日替わり特売品を連日投入する。対象店舗や詳細は、URLから確認してほしいという。

［開始日］6月12日（金）

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス＝https://ppih.co.jp