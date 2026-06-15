【DEAN & DELUCA】6月16日「メッシュトートバッグ」が数量限定で登場！ 夏限定のターコイズカラー
毎年発売を心待ちにするファンも多い、DEAN & DELUCAの「メッシュトートバッグ」。2026年の限定カラーは、澄み渡る夏空のような“ターコイズ”。6月16日（火）より数量限定で発売されます（公式アプリ限定のオンライン先行販売エントリー受付は終了）。
【画像】SとLのサイズ比較を確認してみる
透け感と上品カラーが夏映えするデザイン
バッグの持ち手にはライトグレーを合わせ、涼やかな中にも上品さが漂う絶妙な配色。素材はポリエステルメッシュ（PVCコーティング）で、軽やかな透け感が見た目の涼しさを演出します。
2サイズ展開で使い方いろいろ
「S」と「L」の2サイズ展開です。コンパクトなSサイズ（幅39×高さ21.3×マチ17.7cm／税込3300円）は、折りたたみ傘やウォーターボトルがしっかり収まるマチの広さが魅力。ショッピングのサブバッグや、ちょっとしたお出かけに重宝します。
Lサイズ（幅50×高さ35×マチ13.5cm／税込4400円）は大容量設計で、ロング＆ショートのダブルハンドル仕様。肩掛けでも手持ちでも使えるので、海やプール、バーベキューなど夏のレジャーシーンにも活躍します。数量限定のため、気になる方はお早めに。
購入方法販売開始：2026年6月16日（火）※楽天市場のみ6月22日（月）〜
発売時間：公式オンラインストアは9時〜／店舗：各店舗営業開始時間〜
取扱店舗：マーケット店舗・カフェ店舗・公式オンラインストア・ECモール公式ストア（and ST／楽天市場）
購入制限：店頭での購入は、1家族（1組）につき各サイズ5枚まで（※予約・取り置き不可。数量限定・なくなり次第終了）
注意事項：公式オンラインストアで確認
(文:All About 編集部)