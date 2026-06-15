バンダイ ライフスタイル事業部は、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT−G」において、6月20日から、「機動戦士ガンダム」接触冷感ジップパーカーとTシャツの発売を開始、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、6月12日13時から、予約販売を開始する（発売元：バンダイ）。



STRICT−G「機動戦士ガンダム」接触冷感ジップパーカー

「機動戦士ガンダム」から、冷感機能とUVCUTを兼ね備えたジップパーカーが登場、日中の日差しへの対策はもちろん、室内の冷房対策にも活躍する。デザインはスタイリッシュなマウンテンパーカーをベースにしており、素材にはポリウレタンが含まれているナイロン生地を使用、ストレッチ性に優れているため、普段のちょっとした買い物から、スポーツ・レジャー・アウトドアまで、幅広いシーンで重宝する。



STRICT−G「機動戦士ガンダム」接触冷感ジップパーカー

また、肌に触れた瞬間、ひんやりとした冷たさを感じられる接触冷感Tシャツも同時発売、綿とナイロンの交編によるダブルフェイス地を採用しており、ナイロンが持つ冷感と特殊な加工によって実現した“ひんやり感”、ジップパーカーとTシャツを合わせて、レイヤードの着こなしも楽しめる。デザインはWHITE BASEモデルとRED COMETモデルの各2種を展開する。



STRICT−G「機動戦士ガンダム」クールタッチTシャツ

［小売価格］

STRICT−G「機動戦士ガンダム」接触冷感ジップパーカー：各1万5400円

STRICT−G「機動戦士ガンダム」クールタッチTシャツ：各4800円

（すべて税込）（すべて送料・手数料別途）

［発売日］

「プレミアムバンダイ」内「STRICT−G Online Store」：6月12日（金）

STRICT−G 東京お台場店：6月20日（土）

バンダイ＝https://www.bandai.co.jp