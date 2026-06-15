ファンケルは、6月16日に、ボディ用美容液「ボディセラム マッサージ＆肌ひきしめ」（容量：130g）を、通信販売と直営店舗で数量限定で発売する。

同製品は、デスクワークや立ち仕事、さらに年齢とともに変化するめぐりに着目したボディ用美容液。美容液によるうるおいケアと、5つのマッサージローラーによるセルフマッサージを1品で叶え、毎日のボディケアに手軽に取り入れてもらえる。肌にうるおいを与えながら、引き締め感のあるハリ肌へ整える。

「ボディセラム マッサージ＆肌ひきしめ」は、うるおいを与えながら、引き締め感のあるハリ肌へ整えるボディ用美容液。クダモノトケイソウ果実エキス（保湿）、メリアアザジラクタ葉エキス（保湿）を配合し、引き締め感のあるボディの肌へ整える。「モイストキープ＆ヴェール処方」を採用してうるおいが長時間持続するとともに、みずみずしいジェルがなめらかにのびることで、摩擦から肌を守る。ローラーによるマッサージで、心地よく肌をほぐす。標準使用回数（目安）は、全身使用時で約15〜18回とのこと。

［小売価格］3850円（税込）

［発売日］6月16日（火）

ファンケル＝https://www.fancl.jp