ミズノは、防水性と透湿性を両立することで、水場や屋外作業の足元における課題に対応した現場作業者向けのワークシューズ「ALMIGHTY WU（オールマイティ ダブルユー）」（JSAA制定のプロテクティブスニーカー規格・普通作業用（A種）認定）シリーズを、ミズノワーク品を取り扱う全国の作業用品専門店やホームセンター、ミズノ公式オンラインで6月20日に発売する。

上下水処理、空港、屋外インフラ関連など、水にぬれる機会が多い現場では、「ぬれにくさ」に加え、「蒸れにくさ」や「長時間作業での快適性」が重要視されている。一方で市場などでは、防水長靴や防水作業靴は蒸れやすく、特に晴天や気温が高い日などは、より不快感につながるなどの課題がある。



「ALMIGHTY WU 21L」

「ALMIGHTY WU」シリーズは、防水性と蒸れにくさという相反する課題に対して、優れた防水透湿性を持つ防水フィルム「HBR Microporous（マイクロポーラス）」の採用とアッパー構造を見直すことで解決し、現場作業者が着用時に快適に感じられるようなシューズとして開発した。



「ALMIGHTY WU 22H」

アッパーに、優れた防水透湿性を持つ防水フィルム「HBR Microporous」を採用している。「HBR Microporous」は、耐水圧10000mmH2O以上（耐水圧試験ISO811準拠試験）、透湿性2040g／24h・m2以上（水蒸気透過性試験EN ISO20345:2004準拠試験）の性能を持ち、防水性と透湿性を両立している。

アッパーは、5層構造を採用し、水の侵入を防ぎながら、靴内部の蒸れを軽減する。3層目に防水フィルム「HBR Microporous」を搭載し、1層目をメッシュ素材にすることで、見た目にも透湿性を向上させている。

［小売価格］

ALMIGHTY WU 21L：1万6280円

ALMIGHTY WU 22H：1万7380円

（すべて税込）

［発売日］6月20日（土）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com