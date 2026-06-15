JTB、熊本県およびABALは、最新のXR（空間拡張）技術と熊本県の人気キャラクターである、「くまモン」を活用した新たな体験型観光コンテンツ「くまモンダンジョン」を、7月1日から熊本市内で開始する。同事業は、熊本デスティネーションキャンペーンの開幕にあわせて実施し、熊本県全域の周遊促進と観光消費の拡大を目的とした共同プロジェクトになっている。

熊本県においては、熊本市街地や阿蘇エリアへの観光客の集中、滞在時間の短さ、県内各地への周遊不足といった課題があり、観光消費額のさらなる拡大に向けた新たな施策が求められている。

こうした課題に対し、同事業では、国内外で高い認知を持つ「くまモン」と、ABALが有する多数の特許に基づいた「Scape」の空間拡張技術を用いることで、これまでにない没入型の観光体験を創出する。体験を通じて得られるクーポンなどを活用し、県内の観光地・飲食店への送客を促進することで、熊本県全域への経済波及効果を生み出す。

また、「くまモンダンジョン」内では撮影をすることも可能。リアルとデジタルを融合した体験設計によって、SNS等での情報拡散を促し、新たな観光誘客モデルの構築を目指す。

「くまモンダンジョン」は、屋内施設でXRゴーグルを装着し、くまモンと一緒に地上5階地下2階のダンジョンを冒険する体験型アトラクション。来場者は施設内を実際に歩きながら、目の前に広がる仮想空間で熊本城など観光地をモチーフにしたステージを探検し、進むなかで現れるミッションやボスとの力比べに挑戦する。まるでゲームの世界に入り込んだかのような感覚で楽しめるのが特長。体験のなかで手に入る「お宝（メダル）」は、体験終了後、枚数に応じて熊本県内の観光地や飲食店で使えるクーポン（またはくまモングッズ）と交換できる。遊び終わったあと、そのまま実際の観光や食事へとつなげることで、「遊ぶ・見つける・持ち帰る・巡る」が一体となった、新しい観光体験を提供する。

［くまモンダンジョン 概要］

開始日：7月1日（水）

場所：SAKURA MACHI Kumamoto（熊本県熊本市中央区桜町3番10号2階）

内容：XR体験、物販、飲食施設などの観光クーポン連動

体験料金：一般2500円、中高生1900円、小学生1400円（すべて税込）

営業時間：平日10：00〜20:00（最終受付19:30）、土日祝10:00〜20:00（最終受付19:30）

参加方法：公式HPで予約または店舗で受付

所要時間：約20分

対象年齢：7歳以上および身長110cm以上の人

※13歳未満の人の体験には、保護者の同意書が必要

JTB＝https://www.jtbcorp.jp/jp

熊本県＝https://www.pref.kumamoto.jp