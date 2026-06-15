学研ホールディングスのグループ会社、Gakkenは、6月12日に「トイ・ストーリー5 スペシャルブック」（7月21日発売予定）の付録情報を公開した。同書は現在、予約を受付中。

「トイ・ストーリー」シリーズは、世代を超えて世界中の人々を魅了し続ける人気映画。同誌には、7月3日公開の最新作「トイ・ストーリー5」のストーリーやキャラクター紹介、おはなしページなどを掲載する。

商品には、トートバッグやクリアポーチなどの豪華付録つき。「トイ・ストーリー」シリーズファンの人々にぜひ使ってもらいたい付録トイ・ストーリー／おでかけトートバッグと、リリーパッド／クリアポーチの内容を紹介する。



「トートバッグ」

トートバッグは、にぎやかな表面とシンプルな裏面で、両面使い分けられるデザインとのこと。表面は、ジェシー、ウッディ、バズ・ライトイヤーの缶バッジや、エイリアンのチャームが付いているようなデザインになっている。裏面は、キャラクターたちのサインがプリントされた、普段使いしやすいシンプルなデザインだとか。



「トートバッグ」（裏面）

持ち手の下にはDカンつきで、お気に入りのチャームなどを取り付けやすくなっている。サイズは約W340mm×H270mm×D90mm。A4ファイルが収まるサイズで、通園・通学やおけいこ用バッグとして活躍する。



「クリアポーチ」

クリアポーチは、「トイ・ストーリー5」に登場する新キャラクターリリーパッドがモチーフのポップでかわいらしいデザインとなっている。ボールチェーンつきで、バッグなどに付けて持ち歩くことができ、日常にさりげなく「トイ・ストーリー5」の世界を取り入れられる。クリアポーチのサイズは、約W95mm×H85mm。63mm×88mmのトレーディングカードも収まるサイズで、小物入れとしても便利だという。

［小売価格］1980円（税込）

［発売日］7月21日（火）

学研ホールディングス＝https://www.gakken.co.jp/ja