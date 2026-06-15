上野樹里＆和田唱、夫婦でオリジナル曲の弾き語り披露 上野の40歳誕生日＆結婚10周年祝う「作詞・上野樹里 作曲・和田唱」
俳優の上野樹里（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫でTRICERATOPSの和田唱（50）と自身らで作詞・作曲したオリジナル曲を2人でピアノ＆ギターで仲むつまじく弾き語りする動画を公開した。
【動画】「のだめ思い出す」「良い曲」夫婦で作詞＆作曲した曲を弾き語りした上野樹里＆和田唱
上野は「作詞・上野樹里 作曲・和田唱 『星の記憶』 ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！この曲をピアノで弾き語りしてみました 贅沢にも唱さんにギターを添えていただきました 皆さんに喜んでもらえる曲になったら嬉しいな これからも、よろしくお願い致します」とつづり、動画をアップ。
また投稿では、上野が作詞したという歌詞の全文も紹介されている。
この投稿にファンからは「良い！良い！よーい！」「素晴らしかった」「心と耳にじわ〜っと染み込んで涙が出てきました」「Happy Anniversary 優しい歌ですね」「良い曲」「素敵すぎます！」「ご夫婦で美しい音楽と歌声、最高です」「のだめ思い出す」「樹里ちゃんの声大好きです」などの声が寄せられている。
和田と上野は2016年に結婚。発表時に「二人にとって、とても自然なことでした」などとコメントしていた。
【動画】「のだめ思い出す」「良い曲」夫婦で作詞＆作曲した曲を弾き語りした上野樹里＆和田唱
上野は「作詞・上野樹里 作曲・和田唱 『星の記憶』 ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！この曲をピアノで弾き語りしてみました 贅沢にも唱さんにギターを添えていただきました 皆さんに喜んでもらえる曲になったら嬉しいな これからも、よろしくお願い致します」とつづり、動画をアップ。
この投稿にファンからは「良い！良い！よーい！」「素晴らしかった」「心と耳にじわ〜っと染み込んで涙が出てきました」「Happy Anniversary 優しい歌ですね」「良い曲」「素敵すぎます！」「ご夫婦で美しい音楽と歌声、最高です」「のだめ思い出す」「樹里ちゃんの声大好きです」などの声が寄せられている。
和田と上野は2016年に結婚。発表時に「二人にとって、とても自然なことでした」などとコメントしていた。