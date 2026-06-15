千葉の素材にこだわる菓子店 オランダ家は、6月21日〜6月28日の期間中、オランダ家各店舗（一部店舗除く）でミッフィーのお誕生日をお祝いして限定ケーキ3品を限定販売する。また、6月12日にパッケージリニューアルしたミッフィーサブレ・メラニーサブレも好評発売中だという。



「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」

「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」は、ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーの顔とフルーツを飾った。



「ミッフィーケーキ マンゴーパッション」

「ミッフィーケーキ マンゴーパッション」は、トロピカルで甘酸っぱく濃厚なパッションカードとマンゴーのムースとココアスポンジを重ね、マンゴーのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーの顔を飾った。



「ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ」

「ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ」は、爽やかな酸味の効いた濃厚なラズベリーカードとピーチのムースとスポンジを重ね、ピーチのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーの顔を飾った。

［小売価格］

ミッフィーケーキ フルーツバスケット：669円

ミッフィーケーキ マンゴーパッション：626円

ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ：626円

（すべて税込）

［発売日］6月21日（日）

オランダ家＝https://orandaya.jp