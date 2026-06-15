オランダ家、ミッフィーの誕生日をお祝いして「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」などケーキ3品を限定販売
千葉の素材にこだわる菓子店 オランダ家は、6月21日〜6月28日の期間中、オランダ家各店舗（一部店舗除く）でミッフィーのお誕生日をお祝いして限定ケーキ3品を限定販売する。また、6月12日にパッケージリニューアルしたミッフィーサブレ・メラニーサブレも好評発売中だという。
「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」は、ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーの顔とフルーツを飾った。
「ミッフィーケーキ マンゴーパッション」は、トロピカルで甘酸っぱく濃厚なパッションカードとマンゴーのムースとココアスポンジを重ね、マンゴーのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーの顔を飾った。
「ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ」は、爽やかな酸味の効いた濃厚なラズベリーカードとピーチのムースとスポンジを重ね、ピーチのグラサージュを掛けバニラムースでできたミッフィーの顔を飾った。
［小売価格］
ミッフィーケーキ フルーツバスケット：669円
ミッフィーケーキ マンゴーパッション：626円
ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ：626円
（すべて税込）
［発売日］6月21日（日）
オランダ家＝https://orandaya.jp