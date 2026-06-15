お笑いコンビナイツが１５日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」でサッカーＷ杯北中米大会の日本−オランダ戦に言及。塙宣之が、０−１の後半１２分に同点ゴールを決めたＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）との関係について鼻高々に自慢した。

塙はリスナーからの「以前、塙さんがラジオで我孫子の話題をされていたなと思い、中村敬斗選手のインスタをチェックしてみました」という投稿を紹介。「我孫子市民文化スポーツ栄誉賞の授賞式で『ナイツの塙さんとお会いできて嬉しかったです』と写真とともに投稿されていました！」とうれしそうに紹介すると、出演した平野ノラが「やった！」、相方の土屋伸行も「すごい！」と驚きの声を上げた。

千葉県我孫子市出身の中村は昨年７月の市制５５周年記念式典で、塙とともに市民文化スポーツ栄誉賞を受賞。自身のインスタグラムに塙らとの３ショットなどを投稿し「大変名誉に思います。漫才師ナイツの塙さんと初めてお会いできたのも、嬉しかったです」とつづっていた。

ただ、塙は中村の投稿した写真を振り返り「だけど、（中村は）コンタクトスポーツやってるのにこのきれいな顔。それに比べて俺は右の目が腫れてる。去年溝に落ちた後だから」と自虐。土屋から「めちゃくちゃ腫れてるときだ。コンタクトスポーツやってないのに、ハハハ」と笑われていた。