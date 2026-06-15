ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグが行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分けた。

（世界ランキングは１１日時点）

日本が２度のビハインドをはねかえしてドロー発進。５７分に中村が同点ゴール、８９分には、ＣＫから鎌田が決めて再び追いついた。オランダは５１分にファンダイクが先制し、６４分にはサマーフィルが勝ち越しゴールを挙げ、その後は守備に重点を置いたものの、逃げ切ることはできなかった。

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オランダの主将、ファンダイクは試合後、硬い表情のままだった。「最初から最後まで非常に厳しい試合だった」

最終ラインにどっしりと構える３４歳はまず、攻撃で存在感を放った。両チーム無得点で迎えた５１分、右からのクロスを頭で合わせたシュートはポストに当たってゴールに吸い込まれた。待望の先制点に跳び上がって喜び、仲間と抱き合った。

身体能力の高さはもちろん、スピードも健在で、駆け引きも巧みだった。ゴールシーンは手前にいた渡辺が押されたようにも見えたが、「ファウルにならない程度」（渡辺）の力加減でスペースを作り、狙い澄まして決めた。

ただ、チームは２度のリードを守れずにドロー。終盤に追いつかれた時、ファンダイクは思わず天を仰いで悔しさをあらわにした。「今は前を向かなければならない」。３度の準優勝を誇る強豪を束ねるリーダーは、自らに言い聞かせるように力を込めた。（平沢祐）

オランダ・クーマン監督「非常に悪いタイミングでゴールを奪われた。引き分けという結果を過小評価している人が多いかもしれないが、日本は非常に成長しているチームで、決して悪い結果ではないと思っている」

日本・森保監督「２回もリードされた状態で勝ち点１を取るのは、簡単ではない。まだ埋めなければいけない差がある。オランダから学び、さらにパワーアップしていきたい」