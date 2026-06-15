にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋを更新。この日、日本時間早朝に行われたサッカーＷ杯グループＦ第１節オランダ×日本戦について「よく追いつきましたね」と日本代表の奮闘に興奮冷めやらぬ口調で激戦を振り返った。

西村氏は冨安健洋から贈られたサイン入りユニホームを着用。「Ｗ杯サッカー日本代表、初戦のオランダ戦、２-２で引き分けとなりましたが、いやもう本当にね、よく追いつきましたね、本当に」としみじみとした口調で絶賛した。「最後まで誰一人集中力を切らすことなく。そして、私共がプラチナスポンサーを務めさせて頂いておりますベルギー一部リーグ所属のシント＝トロイデンＶＶのＯＢたちが、躍動しました」と満足げに述べた。

西村氏はＷ杯初ゴールを決めた中村敬斗について「皆さん観ましたか。あそこからＤＦの足の下を狙って、ファーサイドではなくニアにあそこに蹴り込めるって。本人はイメージ通りだって言ってたんですけど本当にすごかったですよね」と大絶賛。「しかも見た目もイケメンっていうね。非の打ちどころがない、すごい躍動をしました」と述べた。

さらに西村氏は「最後の最後、後半４４分でアディショナルタイムは別として、１分もないところのセットプレイで小川航基選手のヘディングにたまたまね、シント＝トロイデンＶＶのＯＢの鎌田大地選手の頭に当たって。頭に当たったから、ちょっと軌道が上にズレたじゃないですか？結果論ですけど、あれがあって決まったと僕は思いたいんですが。あのプレイも素晴らしかったですね」とここでも絶賛が止まらなかった。

西村氏は負傷交代した久保建英にも触れ、「久保選手が足が痛いってことで、交代するタイミングで小川選手が入ったじゃないですか？で、これからも、ここどうなるんだって心配あるんですけど、これってね視点を変えればそういうことがあるからこそ、若手の選手が出場機会を得て、今日の小川選手みたいに結果が出るってことがありますんで。うちの会社でもね、何かと頼られる仕事のできる社員が例えばお子さんを授かったんで産休をとるって形でいなくなったことによって、その下の層が頑張らなきゃってなって成長するケースってあるんですよ」と社員育成にも共通することがあると指摘。

「なのでプラスにとらえると久保選手の負傷はは痛いんですが、他の選手が俺がやったるでって形で頑張りますんで、すごく良かったんじゃないかなという風に思います」と語った。

続けて西村氏は「その久保選手の交代のタイミングで冨安選手も出場しましたし。そして谷口彰悟選手もすごく頑張ってましたよね。あの気合の入っている姿を観ていると僕も元気になりました。鈴木彩艶選手もね、２点取られましたけども、よく守りましたよね。スーパーセーブたくさんやって、我がシント＝トロイデンＶＶのＯＢたちが本当に躍動しておりました」とプラチナスポンサーとしての自負をのぞかせた。

次のチュニジア戦について西村氏は「この勢いで頑張ってもらいたいのと、やっぱりね、最後の最後まであきらめずに頑張るっていう、あの姿で元気をもらったんじゃないでしょうか。普通だったらね、点取られたら、２-０、３-０に引き離されるような場面でもあれはもう普段の努力。やっぱりヨーロッパで活躍している日本人選手の底力が上がってきたかなっていうね。本当に将来ワールドカップで優勝するっていう目標を実現してくれるんじゃないのかなっていう夢を持たせてくれるような試合になったかなと思います」と日本代表の活躍に目を細め、「引き続き僕もサムライブルーのユニフォームを着ながら、頑張って応援していきたいと思います。日本代表、頑張れ！」と声援を送った。