種族も性格も違う彼女に恋をした。でも今の関係を壊したくない…獣人女子の揺れ動く恋模様を描いた青春ラブコメディ！【書評】
【漫画】本編を読む
『キジとイナサ』（棚木防衛/KADOKAWA）は、「好きになること」のまっすぐさと、その裏にある不安やためらいを描いた青春ラブコメディだ。
本作の舞台は、肉食や草食、哺乳類や鳥類といったさまざまな種族の獣人たちが共存する世界。主人公はトラの女子高校生・キジ。気さくで面倒見のいい性格だが、その裏には常に「居場所をなくしてしまうかもしれない」という不安を持っている。それは体格的に相手を威圧しがちのため、場の空気を壊しやすいからだ。結果、頼まれごとを断れず、雑用を押し付けられてしまうことも多い。
キジが抱える悩みは、「好き」という気持ちを伝えたいが、「この関係を壊したくない」という思いもあることだ。さらに、イナサが同性を恋愛対象としているかどうかもわからない。この状況が、キジの一歩をためらわせていた。しかし突然転機が訪れる。イナサが「彼氏がほしい」と口にしたことをきっかけに、キジの思いはあふれ出し勢いのまま告白してしまう。そしてイナサから返ってきた言葉は予想を裏切るもので、ふたりの関係はこれまでとは少し違う形へと動き出す。
誰かを好きになることの尊さと、ままならない感情が詰まっている本作。近づくたびに新しい戸惑いを連れてくる。ふたりの関係はこれからどうなっていくのか。見守らずにはいられない。
文＝ゆくり