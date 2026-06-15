米津玄師「烏」をカラオケで歌って応募 JOYSOUNDコラボキャンペーン開始
米津玄師の2026 NHKサッカーテーマ「烏」のリリースを記念し、JOYSOUNDでコラボキャンペーンがスタートした。「烏」をカラオケで歌うと、オリジナルQUOカードが当たるスピードくじに挑戦できる。
「米津玄師『烏』×JOYSOUND コラボキャンペーン」
キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用し、「烏」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジできる。
スピードくじでは、抽選で50人に「烏×JOYSOUND オリジナルQUOカード」をプレゼント。1曲につき1日1回応募でき、キャンペーン期間中は何度でも参加可能となっている。当選は1人につき1回のみ有効。
実施期間は、7月31日まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。
【編集部MEMO】
米津玄師は、1991年3月10日生まれ、徳島県出身。音楽家、シンガーソングライター、イラストレーター、映像作家として活動し、ボカロP「ハチ」としても知られる。2012年に本名名義でアルバム『diorama』を発表し、以降「Lemon」「馬と鹿」「感電」「KICK BACK」「地球儀」など数多くの楽曲をリリース。作詞・作曲・歌唱に加え、アートワークや映像表現でも独自の世界観を築いている。
「米津玄師『烏』×JOYSOUND コラボキャンペーン」
キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用し、「烏」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジできる。
実施期間は、7月31日まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。
【編集部MEMO】
米津玄師は、1991年3月10日生まれ、徳島県出身。音楽家、シンガーソングライター、イラストレーター、映像作家として活動し、ボカロP「ハチ」としても知られる。2012年に本名名義でアルバム『diorama』を発表し、以降「Lemon」「馬と鹿」「感電」「KICK BACK」「地球儀」など数多くの楽曲をリリース。作詞・作曲・歌唱に加え、アートワークや映像表現でも独自の世界観を築いている。