ピザハット、新規会員登録で対象ピザが持ち帰り590円･配達990円【1カ月限定キャンペーン】

日本ピザハットは6月11日から7月16日までの期間限定で、新規会員登録者を対象に、Mサイズピザ2種類を持ち帰り590円、配達990円で購入できるクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施する。

対象商品は人気No.1の「ピザハット･マルゲリータ」と「ペパロニクラシック」の2種類。会員登録するだけでクーポンを取得でき、持ち帰り･配達のどちらでも利用できる。

〈新規会員登録者向けキャンペーンを実施〉

同社ではこれまでも新規会員登録者向けにお持ち帰り590円クーポンを提供してきたが、今回は新たに配達990円クーポンを追加。店舗で受け取る場合だけでなく、自宅への配達でも利用しやすい内容となった。

対象となるのはハンドトス生地のMサイズ限定で、「ピザハット･マルゲリータ」と「ペパロニクラシック」の2商品。初めて利用する人でも選びやすい定番メニューをお得な価格で楽しめる。

〈商品概要〉

◆ピザハット･マルゲリータ

◆ペパロニクラシック

※ハンドトス生地Mサイズ限定

「ピザハット･マルゲリータ」と「ペパロニクラシック」

〈キャンペーン概要〉

■内容

新規会員登録者全員に、対象ピザがお持ち帰り590円、配達990円となるクーポンをプレゼント

■価格

お持ち帰り:1,580〜1,860円 → 590円(最大1,270円引き)

配達:1,580〜1,860円 → 990円(最大870円引き)

■クーポン獲得期間

2026年6月11日〜7月16日

※クーポン有効期限は会員登録から14日後まで

※他クーポンとの併用不可

※一部店舗は配達非対応

※店舗ごとに最低配達注文金額の設定あり

■対象店舗

全国のピザハット店舗(一部店舗を除く)

■新規会員登録･キャンペーンの詳細はこちら