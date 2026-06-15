値ごろ感のある『銀しゃりむすび』シリーズを新発売!【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、値ごろ感のあるおむすび『銀しゃりむすび』シリーズを6月23日から、順次発売する。

〈『銀しゃりむすび』シリーズについて〉

「お米本来の美味しさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプトのもと、あえて海苔を使用しない設計とした。長年培ってきた精米や炊飯のこだわりで素材の持つ魅力をそのまま引き出し、一粒一粒のお米の食感や香り、甘みを存分に感じられる。

パッケージデザインは透明素材をベースに、白･黒･シルバーインクのみを使用したシンプルなものにした。インク色数の見直しにより、商品本来の価値を高めながら、手に取りやすい価格帯を実現している。

【精米から炊飯までのこだわり】

全国各地の優良な産地･品種の中から厳選したお米を数種類ブレンドし、お米への負荷が少ない「低圧精米」を採用。粒立ちがよく甘みが感じられるご飯になるよう独自の品質基準を定めている。各地域にご飯を炊くプロ「炊飯マイスター」がいて、工場での炊き上がりのご飯の品質管理をしているという。

【徹底した温度管理】

ご飯は冷蔵庫で保管すると硬くボロボロになってしまう。そこで、いつでもおいしく安全なおにぎりを食べられるよう、製造〜販売まで「20℃前後」の温度管理を徹底している。

【厳選した具材】

美味しいお米に合わせる具材も厳選した。原材料の選定から調理方法に至るまで徹底的にこだわることで、最後までおいしく食べられる。

【商品画像はこちら】

〈商品ラインアップ〉

※地域によって、商品規格が異なる場合がある。

◆銀しゃりむすび ツナマヨネーズ

価格:148円(税込159.84円)

まぐろ節粉とかつお節粉を加えてツナの旨みを引き立たせた。

◆銀しゃりむすび 焼しゃけ

価格:168円(税込181.44円)

旨みとコクが詰まった白鮭を香ばしく炭火で焼き上げた。

※沖縄県では販売しない。

◆銀しゃりむすび 辛子明太子

価格:168円(税込181.44円)

辛子明太子は3種のだしや唐辛子などで7日間熟成させた。

※沖縄県では販売しない。

◆銀しゃりむすび 紀州南高梅

価格:148円(税込159.84円)

柔らかい口当たりが特徴の紀州南高梅をたたき梅にした。

※沖縄県では販売しない。

◆銀しゃりむすび 北海道産昆布

価格:148円(税込159.84円)

食感の良い北海道産昆布を甘じょっぱく煮込んで佃煮にした。

※沖縄県では販売しない。

◆銀しゃりむすび 塩むすび

価格:135円(税込145.80円)

お米の美味しさをまっすぐに感じられるようシンプルに仕上げた。

【商品画像はこちら】