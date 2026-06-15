「全部知っていました」出張と言って出かけた夫。その間、主人公が【まさかの復讐計画】を進めていて...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！「出張」と嘘をつき、浮気相手と南の島へ旅行に出かけた夫。しかし、現地を襲った大型台風によって帰宅できなくなってしまいます。その間に、すべてを知っていた妻が静かに進めていた復讐計画とは……？

ある日、「大事な出張が入った」と言って家を出ていった夫。しかし私は、夫の荷物や最近の行動から、職場の後輩と南の島へ不倫旅行に行くことをすでに把握していました。

問い詰めたい気持ちをこらえ、私は証拠を集めるためにあえて夫を泳がせることにしました。

すると数日後、現地を大型台風が直撃し、飛行機は全便欠航に。そして、夫たちは帰れなくなってしまったのです。

「出張先でトラブルがあって、帰るのが遅れる」と焦った様子で連絡してきた夫。電話越しに必死で嘘を重ねる声を聞きながら、私は静かに復讐計画を動かし始めました。