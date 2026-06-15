【漢字クイズ】「廿九日」はなんて読む？九は「きゅう」とは読まないんです！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「廿九日」はなんて読む？

「廿九日」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、石川県鹿島郡中能登町に位置している地名です。 いったい、「廿九日」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ひずめ」でした。 廿九日は、石川県鹿島郡中能登町に位置しています。

そんな中能登町は、石動山や雨の宮古墳群など、歴史にまつわるスポットが点在する町です。

なかでも「石動山資料館」は、石動山に関する資料や仏像、仏具、古文書などにふれられる施設となっており、石動山の歴史と文化に対する知識と理解を深めることができますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『石川県中能登町』

ライター Ray WEB編集部