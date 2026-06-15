DEAD POP FESTiVAL 2026を振り返る特別番組ABEMAで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４人組レゲエパンクバンド・SiM主催のロックフェスティバル『DEAD POP FESTiVAL 2026』のライブ収録映像と主催・出演アーティストによる生トークをお届けする特別番組『SiM presents DEAD POP FESTiVAL 2026』を６月28日（日）19時より生放送する。
本番組では、４月４日（土）、５日（日）に神奈川県・東扇島東公園特設会場にて開催された『DEAD POP FESTiVAL 2026』のライブ映像を放送。さらにスペシャルゲストがスタジオに生出演し、フェスの裏話や出演者だからこそ語れる見どころトークもお届け。
『DEAD POP FESTiVAL』は、“壁を壊す”を合言葉にSiMが立ち上げたライブイベント。2010年に渋谷club asiaでスタートして以来、恵比寿LIQUIDROOM、渋谷O-EAST、新木場STUDIO COASTと規模を拡大し続け、2015年には念願の野外フェスとして開催。以降、日本を代表するラウドロックフェスのひとつとして進化を続けてきた。16回目の開催となった2026年は、暑さ対策の観点から開催時期を夏から４月へ移行し、初の春開催を実施。新たな挑戦となった今回も多くの音楽ファンが集結し、大盛況のうちに幕を閉じた。
今年は、SiMをはじめ、BABYMETAL、Fear, and Loathing in Las Vegas、HEY-SMITH、04 Limited Sazabys、coldrain、Crystal Lake、MAN WITH A MISSION、THE ORAL CIGARETTES、WANIMAなど国内ロックシーンを代表するアーティストが集結。さらに、PassCode、HAWAIIAN6、SHANK、SHADOWS、HIKAGE、SKA FREAKSらライブシーンで高い支持を集めるバンドや海外からANKOR（スペイン）、THORNHILL（オーストラリア）も出演し、２日間にわたり熱狂のライブが繰り広げられた。
本番組では、その模様をライブ映像とともに振り返りながら、出演アーティストたちが当日の舞台裏やここでしか聞けないエピソードなどファン必見の内容でお届けする。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組では、４月４日（土）、５日（日）に神奈川県・東扇島東公園特設会場にて開催された『DEAD POP FESTiVAL 2026』のライブ映像を放送。さらにスペシャルゲストがスタジオに生出演し、フェスの裏話や出演者だからこそ語れる見どころトークもお届け。
今年は、SiMをはじめ、BABYMETAL、Fear, and Loathing in Las Vegas、HEY-SMITH、04 Limited Sazabys、coldrain、Crystal Lake、MAN WITH A MISSION、THE ORAL CIGARETTES、WANIMAなど国内ロックシーンを代表するアーティストが集結。さらに、PassCode、HAWAIIAN6、SHANK、SHADOWS、HIKAGE、SKA FREAKSらライブシーンで高い支持を集めるバンドや海外からANKOR（スペイン）、THORNHILL（オーストラリア）も出演し、２日間にわたり熱狂のライブが繰り広げられた。
本番組では、その模様をライブ映像とともに振り返りながら、出演アーティストたちが当日の舞台裏やここでしか聞けないエピソードなどファン必見の内容でお届けする。
（C）AbemaTV, Inc.