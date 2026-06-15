“逆億り人”水谷隼、資産チャート公開 トータルで負けた額は「都内で一軒家が…」マイナスになる要因を自己分析
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、1日放送のBSテレ東『マネーのまなび』（月曜 後10：00）に出演。資産チャートを公開した。
【番組カット】「都内で一軒家は余裕で買える」水谷隼が公開した資産チャート
番組は今回で放送250回を迎えた。この記念回に水谷が登場。「逆億り人の失敗から学ぶ投資術」と題してトークを展開した。
投資を初めて9年目になるという水谷は資産推移のグラフを公開。「一瞬でも年間通してプラスはない。8年間マイナスで、頑張ってやっているところです」と話した。
「利益が出ると、利益が出た分をさらに投資して底が崩れてやられてしまう」とマイナスになる要因を自己分析。トータルで負けた額を聞かれ「都内で一軒家は余裕で買える」と話していた。
番組はTVerで15日午後10時54分まで公開されている。
【番組カット】「都内で一軒家は余裕で買える」水谷隼が公開した資産チャート
番組は今回で放送250回を迎えた。この記念回に水谷が登場。「逆億り人の失敗から学ぶ投資術」と題してトークを展開した。
投資を初めて9年目になるという水谷は資産推移のグラフを公開。「一瞬でも年間通してプラスはない。8年間マイナスで、頑張ってやっているところです」と話した。
「利益が出ると、利益が出た分をさらに投資して底が崩れてやられてしまう」とマイナスになる要因を自己分析。トータルで負けた額を聞かれ「都内で一軒家は余裕で買える」と話していた。
番組はTVerで15日午後10時54分まで公開されている。