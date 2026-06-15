貫地谷しほり、「消えなきゃいけないんじゃ…」俳優としての苦悩を明かす
俳優の貫地谷しほりが13日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。俳優として活躍を続けてきた自身の悩みを明かした。
【写真】桜の花びらとともに…感謝を伝えた貫地谷しほり
番組では、2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた貫地谷が、ダウンタウンの浜田雅功と共に谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡った。谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店では、貫地谷が浜田に俳優としての悩みを打ち明けた。
「撮影中にキレて帰ったことがあるか？」と浜田に尋ねる貫地谷は「私は、本当に普通なので、そういう人に憧れてます。もっと破天荒に生きていたかったっていう後悔があります」「個性がほしい」とポツリ。
また「今は俳優さんでもバラエティーが上手じゃないですか？」と、本業ではないバラエティー出演への不安を吐露。浜田が「自分から何かしようと思わんのが、僕はええと思ってるんです。もしMCの立場であれば」「貫地谷さんってこういう人って分からせるのはMCの仕事やから」という真剣な答えに、貫地谷は「そう言ってもらえて…」と感心しきりだった。
続けて、貫地谷は「一時悩んで、1回消えなきゃいけないんじゃないかって思った時期があって…。すべてまっさらに1回リセットしないといけないんじゃないかと」と自身がかつて抱えていた苦悩を打ち明けた。
なお、TVerで見逃し配信中。午後1時53分終了予定。
【写真】桜の花びらとともに…感謝を伝えた貫地谷しほり
番組では、2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた貫地谷が、ダウンタウンの浜田雅功と共に谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡った。谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店では、貫地谷が浜田に俳優としての悩みを打ち明けた。
また「今は俳優さんでもバラエティーが上手じゃないですか？」と、本業ではないバラエティー出演への不安を吐露。浜田が「自分から何かしようと思わんのが、僕はええと思ってるんです。もしMCの立場であれば」「貫地谷さんってこういう人って分からせるのはMCの仕事やから」という真剣な答えに、貫地谷は「そう言ってもらえて…」と感心しきりだった。
続けて、貫地谷は「一時悩んで、1回消えなきゃいけないんじゃないかって思った時期があって…。すべてまっさらに1回リセットしないといけないんじゃないかと」と自身がかつて抱えていた苦悩を打ち明けた。
なお、TVerで見逃し配信中。午後1時53分終了予定。