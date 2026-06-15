ミシャ×ポチャッコの限定デザイン登場♡大人気クッションファンデが数量限定発売

韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」から、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコをデザインした限定パッケージのクッションファンデーションが登場♡高いカバー力と美しい仕上がりで愛され続ける「ミシャMクッションファンデーション（プロカバー）」が、思わず持ち歩きたくなるキュートなデザインに。数量限定発売なので、ポチャッコファンもコスメ好きさんも見逃せません♪

ポチャッコ限定デザインが登場♡

今回登場するのは、「ミシャMクッションファンデーション（プロカバー）」のポチャッコ限定デザインパクト。

高密着で気になるシミや毛穴をしっかりカバーしながら、上品なセミマット肌へ導いてくれる人気アイテムです。

SPF50+・PA+++で紫外線対策も叶えながら、アデノシンやナイアシンアミドなどの美容液成分を配合。

大人の肌にうるおいを与え、メイクしながらスキンケア感覚で使えるのも魅力です♡

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商品情報

ミシャMクッションファンデーション（プロカバー）「ポチャッコ」限定デザイン

価格：1,815円(税込)

カラー：NO.21ライトベージュ/NO.23ナチュラルベージュ

発売日：2026年7月15日（水）より順次発売

販売店舗：

全国のイオン・イオンスタイル・ウエルシアグループ・ツルハグループ※³店舗

※³ツルハドラッグ・くすりの福太郎・ドラッグストアウェルネス・ドラッグストアウォンツ・くすりのレデイ・杏林堂ドラッグストア・ドラッグイレブン

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※店舗により、発売開始日が前後する場合がございます。

※画像はイメージです。

お気に入りデザインを長く楽しめる♪

ミシャMクッションファンデーション（プロカバー）レフィル

価格：1,452円(税込)

カラー：NO.21ライトベージュ/NO.23ナチュラルベージュ

使い終わった後もレフィルを入れ替えて繰り返し使用できるのが嬉しいポイント。限定パクトを長く愛用できるので、ポチャッコ好きにはたまらない仕様です♡

濃厚なリキッドファンデーションをたっぷり含む細かなスポンジを採用し、気になる肌悩みを自然にカバー。毎日のメイク時間をもっと楽しくしてくれるアイテムです。

数量限定だから早めのチェックがおすすめ♡

可愛らしいポチャッコデザインと、ミシャならではの高いカバー力を兼ね備えた特別なクッションファンデーション。

毎日のメイクタイムが楽しくなるだけでなく、ポーチの中を見るたび気分もアップしそう♡

数量限定販売のため、気になる方は発売日を忘れずにチェックして、お気に入りの限定デザインを手に入れてくださいね。