16日は北海道から九州北部の広い範囲で晴れる予想です。九州南部と南西諸島は大雨になる所があるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■広い範囲で日差しが届く にわか雨は？

16日(火)は高気圧に覆われて、北海道から九州北部の広い範囲で晴れる予想です。今週後半は梅雨空が予想されるため、貴重な晴れ間となるでしょう。

16日(火)は東北から中国地方の平野部では、にわか雨の可能性も低いです。梅雨の時期としては湿度がそれほど高くないので、絶好の洗濯日和となりそうです。

北海道は昼頃から所々で雨が降るでしょう。午後は九州北部や四国でも雨の降る所がありそうです。

■関東は気温乱高下 16日は日差し暑く

15日(月)は関東で気温が上がらず、昼間は東京や熊谷などで4月下旬並みの気温となりました。ただ、16日(火)は関東で気温がグッと上がりそうです。最高気温は熊谷で30℃、東京で28℃の予想で、日差しが暑く感じられそうです。

その他、福島や京都、鳥取なども30℃と真夏日になる予想です。

【16日(火)の予想最低気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（ -1 7月上旬）

仙台 15℃（ -4 6月上旬）

新潟 17℃（ -2 6月上旬）

東京 17℃（±0 6月上旬）

名古屋 20℃（＋2 平年並み）

大阪 20℃（±0 平年並み）

広島 20℃（ -1 6月上旬）

福岡 22℃（＋1 6月下旬）

【16日(火)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 25℃（＋3 7月中旬）

仙台 27℃（＋1 7月下旬）

新潟 27℃（ -2 7月上旬）

東京 28℃（＋6 7月上旬）

名古屋 27℃（ -1 6月上旬）

大阪 29℃（＋1 6月下旬）

広島 29℃（±0 7月上旬）

福岡 29℃（ -1 7月上旬）

■沖縄は梅雨末期の大雨に 16日は九州南部・奄美も大雨

15日(月)夕方、沖縄県本島北部に線状降水帯直前予測が発表されました。今後、15日(月)の午後8時頃までは、線状降水帯が発生し非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高いとみられます。

危険な場所にいる場合は、周囲の状況や自治体による避難情報等に留意し、速やかに適切な防災行動をとるようにしてください。なお、夕方現在、沖縄本島では本島中南部にも広範囲にレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。

※線状降水帯直前予測とは

線状降水帯直前予測は、線状降水帯が発生する危険性が高まった際に発生の2〜3時間前を目標に、発表される情報です。

奄美地方に停滞している梅雨前線は、16日(火)にかけて種子島・屋久島地方まで北上する予想です。16日(火)は鹿児島県で非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

■週間天気

17日(水)は早くも天気が下り坂です。西日本では雲が増えて、九州や四国など太平洋側で雨の範囲が広がるでしょう。夜は東海や北陸も雨が降り出す見込みです。

18日(木)以降は梅雨前線が本州の南岸に停滞しそうです。東日本、西日本では曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。まだ梅雨入りしていない北陸や東北も、週後半は梅雨入りとなるかもしれません。

一方、沖縄はこの土日から晴れる日が増える予想です。沖縄の平年の梅雨明けは6月21日頃で、平年並みの梅雨明けとなりそうです。