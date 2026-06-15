【同居はツラいよ】転がり込んできた義弟。半年後のぬか漬け事件【第36話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義実家の人たちの“あきれた言動”から起こった一件です。
義実家の人たちから、まるで奴隷のようにこき使われ、心がすり減っていく日々を送っているお嫁さん。そんな生活を半ば諦めていると、さらなる不運が……。それが無職になって義実家に転がり込んだ義弟。義母は義弟を甘やかし放題。上げ膳据え膳の生活。その上げ膳据え膳を支えるのはお嫁さんで。
ある日、お嫁さんは我慢の限界を迎えます。
義弟「ぬか漬けもっと食べたい」
義母「ぬか漬けを出してやって」
出勤準備を終え今から家を出る直前のお嫁さんに、義母がつけているぬか漬けを義弟のために出してやれというのです。いや、それくらい自分たちでやりなさいよ。我慢に我慢を重ねていると、些細なことで爆発しますよね……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義実家の人たちの“あきれた言動”から起こった一件です。
義実家の人たちから、まるで奴隷のようにこき使われ、心がすり減っていく日々を送っているお嫁さん。そんな生活を半ば諦めていると、さらなる不運が……。それが無職になって義実家に転がり込んだ義弟。義母は義弟を甘やかし放題。上げ膳据え膳の生活。その上げ膳据え膳を支えるのはお嫁さんで。
義弟「ぬか漬けもっと食べたい」
義母「ぬか漬けを出してやって」
出勤準備を終え今から家を出る直前のお嫁さんに、義母がつけているぬか漬けを義弟のために出してやれというのです。いや、それくらい自分たちでやりなさいよ。我慢に我慢を重ねていると、些細なことで爆発しますよね……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部