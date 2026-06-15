「女としてのワクワク感は“外注”に」100人超の男性と関係を持った63歳女性が、夫の単身赴任をきっかけに訪れた“女風”

いくつになっても、ときめきたい。できることなら恋愛もセックスも楽しみたい――。そう願っても、年齢を重ねるほど新たな出会いを得るのは難しくなる。そんな中、女性用風俗「女風」にたどり着いた康子さん（仮名・63歳・看護師）は、そこで何を求め、何を得たのか。

【画像】若い頃のときめきを取り戻したかった看護師の体験

大泉りか氏の新刊『女風に行ったら人生変わった』（鉄人社）から一部を抜粋・再構成してお届けする。

出会って体の関係を持った男性は100人超

「処女喪失は20歳で、雑誌の文通欄で知り合った相手です。もともと快楽っていうものにすごく興味があったんですが、田舎だったのもあってなかなか男性と出会うチャンスがなくって。

その頃って今みたいに出会いの場も少なかったじゃないですか。だからずっと機会がなかったんですけど、一人暮らしを始めて雑誌の文通欄に応募してみたら、わんさかお手紙が届いて」

文通欄を通じて知り合った男性たちとの恋愛やアヴァンチュールを楽しむ中、配偶者となる男性と出会い、23歳で結婚。すぐに子宝に恵まれ24歳で第一子を出産し、その4年後には二人目の子どもが産まれた。順調に円満な家庭を築き上げていったものの、内心は葛藤もあった。

「家にいるのがもう息苦しくて仕方なかったんです。それまでずっと働いていたけど、産後は子どもの世話があるから家から出られない。外と繋がりたいと思っても、家で新聞を読んだりしかできなくって煮詰まってしまって、ツーショットダイヤルやテレクラに手を出したんです。

まだ若かったから、わたしの知らない、もうちょっと気持ちがいい世界があるんじゃないかっていう期待みたいなものがあったんですよね。ミクシィはともかく、テレクラなんてまったく面識のない、素性がわからない人と会うことになるわけで、よく自分でもやっていたと思うけど……」

見知らぬ男性と出会うというリスクにおびえながらもテレクラに手を出したのは切羽詰まっていたからでもあった。

第二子を産んだ後も、しばらくは夫との性生活はあった。

が、ふたりの幼子が同じ屋根の下にいる環境では、快感に没頭できなかったし、結婚生活が長くなるにつれて男女としてよりも家族としての絆が強くなり、だんだんと性的な関係から遠ざかっていった。

「だから女としてのワクワク感とか、ときめき、快楽はもう外注する。自分の性欲は家庭に持ち込まないで外で解消するっていうふうになったんです。

わたしのことを実際に見てもらったらわかると思うんですが、絶対にそういうふうに外で男性とアクティブに遊んでいるタイプには見えないと思うんですよ。見るからに綺麗だったりキュートだったりセクシーな、いわゆる男性にモテモテのタイプじゃない。

周囲の人や旦那が、何かしてるんじゃないかって心配するような感じじゃないのが、わたしの隠れ蓑だったんです」

謙遜する康子だが、出会って体の関係を持った男性は100人超。なかなかの猛者だ。そんな康子が女性用風俗に手を出したのは、夫の単身赴任がきっかけだった。

女風ブームの立役者『東京秘密基地』および『萬天堂』がオープン

「8年ほど前のことです。コロナ禍の前ですね」

康子が初めて女風を利用した2017～18年頃は、女風ブーム元年といってもいい。

女風ブームの立役者の『東京秘密基地』および、それに並ぶ全国最大手チェーンのひとつ『萬天堂』がオープンし、女風という存在が世間に知れ渡った時期にあたる。いわば黎明期だ。

それまで存在はしていたものの、ごく一部の女性たちしか利用していなかった女性用風俗は〈女風〉とネーミングされたことでライトな印象となり、さらにはSNSを利用してのプロモーションにより、施術の内容やそこで働くセラピストたちが可視化されたこと、そして在籍するセラピストたちが今どき風のイケメン揃いだったことも手伝い、多くの女性たちの興味を引くこととなった。

耳の早いネットユーザーを中心に瞬く間に広まっていったものの、今ほどは情報もなく、利用者もまだ限られている状況にあった。

『挿入あるのが普通だよ』

その頃の康子は男遊びを少し休んでいた。

度々の危険な目にあったことで、辟易していたこともあったし、年齢も50代半ばに差し掛かり、新しい出会いを得るのは難しいのではという判断もあった。

そんな最中、夫の単身赴任が決まった。ちょうど子育ても一段落し、自由に動けるタイミングでもあった。

夫からは十分な生活費を貰っていたし、自らも働いていたので金銭的にはある程度の余裕もある。もともとアクティブな性質もあって、康子は当時、ブームに火が点きつつあった女風を利用することに決めた。

最初に予約を入れたのは、大手の某有名店だった。康子は30代前半から半ばのセラピストを選んだ。

「やっぱり、ときめきっていうか、自分よりちょっと若いおにいさんにチヤホヤされたいっていうか、その間だけは彼氏彼女みたいな雰囲気を味わいたいので、なるべく自分好みの人っていうのがいいんですよね。実際、すごくいい人だったし、接客も施術もよかったんです」

しかし施術の終わり近くになって予想外のことが起きた。

「女風って一応は挿入なしっていうことになってるじゃないですか。けど『挿入あるのが普通だよ。希望するお客さんも多いし。入れる？』みたいなことをいわれて。衝撃的で『ええーっ！』ってなりましたよね。

わたしはそこを希望していたわけじゃなくって。前戯的な行為で気持ちよくさせてくれればよくって、挿入はなくてよかったので」

ゆえにそのセラピストをリピートはしなかったものの、以後、月イチほどのペースで女風の利用を重ねる中、幾度かモヤッとする対応に遭遇することとなった。

「当時、わたしは50代半ばだったんですが、わたしの歳とか見た目とかが原因だと思うんですけど、セラピストから『えーっ』っていうような扱いを受けたことがわりとあったんです」

プロであるのだからすべての顧客に満足いくサービスを与えることが当然ではあるものの、人によって好みがある以上、上ブレ下ブレが生じてしまうのもまた仕方がない。

が、不潔であるとか、あまりに尊大な態度で接してくるとかならばともかく、年齢を原因にサービスのクオリティを落とすのはプロとしてふさわしい態度とはいえない。

文／大泉りか

『女風に行ったら人生変わった』（鉄人社）

大泉りか

2026/4/30

1,760円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4865373226

――あの夜、彼女たちは勇気をもって一歩を踏み出した。



トラウマ、孤独、絶望。

誰にも言えなかった痛みを抱えた11人の女性たち。



・「男みたいだ」と言われ続け、自分を否定してきた研究職の女性

・うつに追い詰められ、このまま消えてしまおうとしていたOL

・ときめきを忘れ、ただ日々をこなすだけになっていた60代の看護師――



彼女たちはなぜ、“男を買う”という選択をしたのか。

そして、そのたった一度の経験は、人生をどう変えたのか。



本書は、女性用風俗――通称「女風」をきっかけに、

心と体を解き放っていった女性たちの、性の変革と再生のルポルタージュである。