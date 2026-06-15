◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

ワールドカップならではの光景がスタジアムでも日本でも見られました。

サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、貴重な勝ち点1を獲得しました。試合後、4年前を彷彿とさせる国内外で見られた日本サポーターの様子をFIFA(国際サッカー連盟)の公式SNSが紹介しています。

試合終了直後となった早朝7時の渋谷スクランブル交差点の様子が写し出されています。青いユニフォームに身を包んだサポーターたちが集結し、老若男女、初対面同士が一丸となって喜びを爆発させる熱狂的な光景が世界へ発信されました。

さらに、試合後のスタジアムでゴミ拾いを行うサポーターの動画も投稿。現地での素晴らしいマナーに対しても敬意を示しました。4年に1度の祭典となるワールドカップ。日本全土の熱を上げる激しい戦いの幕が開けました。