あいみょん、「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」で“まさか” SNS反響「言い訳してるとこかわいい」
メジャーデビュー10周年を迎えるシンガー・ソングライターのあいみょんが、15日までに更新された自身のYouTubeチャンネルに登場。9月9日発売のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！』のティザー映像として、「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」に挑戦し、まさかの姿を公開した。
【動画】「言い訳してるとこかわいい」…あいみょん、「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」に挑戦
この企画では、次々と流れてくる自身のさまざまな楽曲に、瞬時に反応し、あいみょんが流れているパートを即時で歌っていくというもの。最初はうまく反応し、楽しみながら美しい歌声を響かせていたあいみょん。だが、7曲目に差し掛かると曲が出てこず、頭を抱え、これでペースを乱されていく。
企画を終えると、拍手でスタッフに迎えられたあいみょんは「最後『裸の心』でしょ？」と確認。答えを聞くと「えっ」と驚き、「これキー違うなと思ったんですよ（笑）」と話し、この企画の難しさを訴えていた。
この動画にファンからは「言い訳してるとこかわいい」「全力でクイズ楽しむところも間違って誤魔化すところも可愛いみょんちゃん」「こういう動画作ってくれるあいみょんはもちろんスタッフにも感謝です ありがとう」「スケッチで裸の心歌っちゃうの好きすぎる笑笑」などのコメントが寄せられている。
【動画】「言い訳してるとこかわいい」…あいみょん、「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」に挑戦
この企画では、次々と流れてくる自身のさまざまな楽曲に、瞬時に反応し、あいみょんが流れているパートを即時で歌っていくというもの。最初はうまく反応し、楽しみながら美しい歌声を響かせていたあいみょん。だが、7曲目に差し掛かると曲が出てこず、頭を抱え、これでペースを乱されていく。
この動画にファンからは「言い訳してるとこかわいい」「全力でクイズ楽しむところも間違って誤魔化すところも可愛いみょんちゃん」「こういう動画作ってくれるあいみょんはもちろんスタッフにも感謝です ありがとう」「スケッチで裸の心歌っちゃうの好きすぎる笑笑」などのコメントが寄せられている。