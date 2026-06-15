「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新した。動画内で西村社長は、ＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表が強豪オランダ代表を相手に２−２で引き分けたグループリーグ初戦について熱く語った。

試合終了間際に追いついた日本代表の戦いぶりに、西村社長は「本当によく追いついた。最後まで誰一人集中力を切らさなかった」と手放しで称賛。日本が確実に世界との差を縮めていると実感し「将来、本当にＷ杯優勝を実現してくれるのではないかと夢を持たせてくれた試合だった」と、さらなる高みへの期待を寄せた。

特に熱が入ったのは、自社がプラチナスポンサーを務めるベルギー１部シント＝トロイデンＶＶ（ＳＴＶＶ）にゆかりのある選手たちの活躍だ。先制ゴールを挙げた中村敬斗については「世界レベルのゴール」と絶賛し、同点弾を導いた鎌田大地の執念にも言及。さらに谷口彰悟、冨安健洋、鈴木彩艶らＳＴＶＶゆかりの選手たちの躍動を「誇りに思う」と感慨深げに語った。

また、負傷交代した久保建英についても、独自の経営者視点で持論を展開。離脱を惜しみつつも「こうした局面で新たな選手が成長する。主力有力者が抜けた時に若手が育つのは企業経営も同じ」と、ピンチをチャンスに変えるチームの底上げに期待を込めた。

動画の最後には、ＳＴＶＶのＯＢである冨安から贈られた直筆サイン入りの日本代表ユニフォームを披露した西村社長。「引き続きサムライブルーを全力で応援したい」と熱いエールで締めくくった。