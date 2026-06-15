大人気美女インフルエンサーが、イケメンの登場に「待って…」と狼狽し、共演者からツッコミを受ける場面があった。

【映像】美女インフルエンサーがイケメンに狼狽

6月8日、シャドウバースの新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」参戦を目指す選手たちのオーディション選考に密着するドキュメント番組『THE LAST DRAW』（ABEMA）の#1が放送された。

番組内では、オーディションの二次選考として全選手から提出された「宿題動画」の中から、見届け人のお笑いコンビ・ナイチンゲールダンスの中野なかるてぃんが注目する3人の選手を紹介した。

1人目として取り上げたのは、自分のルックスに絶対の自信を持つ、元プロゲーマーのふうや。動画の内容は、女性からの「何してるの？」という問いかけに対し、「今流行ってるんだけど」と、まるで彼女目線のようなアングルで優しく語りかけるもの。中野はセレクト理由として、「イケメンという圧倒的な華。チームの顔になりうる存在」だと説明する。

その動画が終わると、「ちょっと待って……」と声を漏らしたのが、TikTokフォロワー数220万人超えの大人気インフルエンサー・本望あやか。「イケメンに弱いんですよ、私」と、さっそくビジュアルに魅了された様子を見せる。

この狼狽っぷりに対し、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇はすかさず「『ちょっと待ってぇ』ってなんか元カノみたいな（言い方）。『何で今日来てるの？』みたいな（笑）」とツッコミ。本望は「だって（動画が）彼女目線すぎて」と釈明した。

さらに、女性の声が入っていた動画の構成に対し、ナイチンゲールダンスのヤスが「宿題動画というよりは流出動画みたい」と指摘すると、スタジオは大きな笑いに包まれていた。

（C） Cygames, Inc.