１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを報じた。

ゲスト解説で出演のサッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏は「まず初戦というところでオランダ代表がやっぱり強いなということ。ただ、失点の後の追いつく展開を見た時に前回大会のスペイン、ドイツが相手の時もそうだし、すごく同じ展開だなと思ったんですよね」とまず発言。

「選手それぞれがやっぱりワールドカップの舞台で躍動したいっていう気持ちを抑えて、とにかく自分たちは守備的に監督が求める戦術に従順に従いながら組織力を見せて。でも、やっぱり相手の力技で失点をして…。力がないチームというのは点を取らなきゃいけない状況で点を取るのがすごく難しいんですけど、リードを許す中、２回ともしっかり早い時間に追いついたというのは、やっぱり日本代表というのはすごく力があるんだなと（思った）」と説明。

「僕が参加した２０１０年Ｗ杯の前の段階でオランダ代表に０―１で負けてるんですよ。でも、その時の日本代表と今の日本代表、オランダ代表から見た日本代表というのは明らかにパワーアップしていて。ワールドカップでこれだけ追いつく力がある。追いついた展開なんで勝ちに等しい勝ち点１なんですけど、力を存分に見せてくれた今日の戦いでした」と続けた鄭氏。

日本代表の進歩の理由を聞かれると「時代が変わったんですよ。当時はＪリーグで圧倒的に活躍して日本代表に入って海外に行くっていう流れだった。今は日本で活躍しなくても海外で活躍しなきゃ日本代表に入れないということで順番が変わったんです。情報が民主化されて日本代表の選手が海外で活躍しやすい環境になったからこそ、そこの土地で、そこの水を飲みながら、海外の選手の激しさにもまれて今の実力がついたと思います」と分析していた。