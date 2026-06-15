パンにたっぷり塗っても罪悪感ゼロ！ひよこ豆で作るヘルシー絶品ディップ 

ひよこ豆と練り胡麻を合わせて作る、中東・パレスチナ生まれのペースト「フムス」。肉・乳製品不使用ながらコクのある味わいで世界中の人々を魅了しています。最近は日本でも見かけることも増えましたが、実はおうちでも気軽に作れるんです。今回は王道のひよこ豆フムスからかぼちゃアレンジまで、3つのレシピをご紹介します。

▼定番の本格フムス

エジプト在住経験があるレシピ作者さんによる、オーソドックスな基本のフムスレシピ。仕上げにオリーブ油をまわしかけ、クミンパウダーとイタリアンパセリを飾れば、見た目も本場さながらの一皿に。ピタパンはもちろん、クラッカーや野菜スティックとも相性ぴったりです。

▼缶詰でつくるやみつきフムス

缶詰のひよこ豆を使ったお手軽なフムスレシピ。練り胡麻・レモン汁・オリーブオイル・塩・にんにく・クミンを一緒にフードプロセッサーで撹拌するだけ。冷蔵・冷凍保存も可能なのがうれしい◎。前日に作りおきしておけば、パーティーの前菜にも重宝します。

▼かぼちゃで手軽にアレンジ！

ひよこ豆の代わりに身近な野菜であるかぼちゃを使った、ほんのり甘いフムス風ディップ。かぼちゃの甘みとクミンの爽やかな風味がよく合い、朝食のパンにはもちろん、ワインのお供にもなる一品です。





どのレシピも材料を混ぜるだけで完成するお手軽さが魅力のフムス。パンや野菜スティックにつけて、おうちで中東の味をぜひ試してみてください。